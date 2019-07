Funcionarios escuchan necesidades de habitantes de comunidad La Ostra

@DiarioCoLatino

Funcionarios del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele llegaron a la comunidad La Ostra de Conchalío, en el municipio de La Libertad, a anunciar los diferentes proyectos de infraestructura que realizarán y de los programas en beneficio de los jóvenes.

La Ostra es un asentamiento a pocos metros de la playa, los pobladores, en su mayoría, se dedican a labores de pesca. Una de las principales demandas que tienen es que en cada invierno se les inunda la calle principal, el nivel del agua alcanza casi un metro de alto, por lo que el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez dijo que se trabajará una solución integral para que ya no tengan ese problema.

Asimismo, el ministro habló con los vecinos y les aseguró que en los próximos días se ejecutarán obras para que el agua drene fácilmente.

Los funcionarios recorrieron la comunidad escuchando a las personas, mientras los residentes coincidían en que nunca antes un gobierno se había interesado por sus quejas.

De igual forma, Michelle Sol ministra de Vivienda aseguró que se realizará un estudio para ayudar a las familias a escriturar sus lotes a fin de que sean legítimos dueños.

Paralelamente en otro sector de la comunidad, la ministra de Turismo, Morena Valdez exponía a los habitantes de la zona el Plan Maestro de Ordenamiento Territorial Turístico, una iniciativa que beneficiará a todas esas comunidades que habitan en sectores con gran potencial turístico.

Los funcionarios no llegaron a la comunidad con las manos vacías, hicieron la entrega de un donativo de tablas de surf para niños, pues está planificada la creación de una escuela para la enseñanza de dicho deporte.

Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), declaró que tienen planes deportivos específicos para desarrollar en esa comunidad, a la vez que entregaba balones de fútbol a los menores.

La idea básica es que si los jóvenes cuentan con oportunidades de aprender oficios, estudiar, practicar deportes, en esa medida no entrarán en los grupos de pandillas y tendrán la gran opción de tener un futuro promisorio.

Otros funcionarios que visitaron la comunidad fueron: Mario Durán, ministro de Gobernación, Suecy Callejas, ministra de Cultura, Frederick Benítez, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el comisionado presidencial para la Juventud, Salvador Alas, comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos y Carlos Marroquín, director de la unidad de Tejido Social.