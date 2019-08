Funcionarios de la justicia brasileña piden libertad de Lula

Brasilia / Prensa Latina

Al menos 40 funcionarios del Poder Judicial federal, Justicia Laboral y Electoral pidieron en la sureña ciudad de Curitiba la libertad del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, indica el portal del Partido de los Trabajadores.

El sitio señala que ese grupo asistió el sábado a la Vigilia Lula libre, un espacio de resistencia desde el 7 de abril de 2018, cuando Lula ingresó a cumplir prisión política en la sede de la Policía Federal de la capital del estado de Pará, donde además reclamaron un Poder Judicial democrático y no más impopular.

También criticaron la actual doble relación entre la prensa y el Poder Judicial, así como el espectáculo de la muerte, que se vio en el episodio del reciente secuestro de un autobús en Río de Janeiro.

Procedentes de al menos 10 estados, los servidores públicos participaron en los llamados buenos días, buenas tardes y buenas noches Lula y leyeron una carta.

Rafael Molina, miembro de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), que tiene alrededor de mil 500 miembros, dijo que el Poder Judicial no puede influir en las elecciones.

‘El Poder Judicial no tiene legitimidad para esto, no puede esconderse detrás de nuestras garantías para aprovecharlo e intervenir en la democracia brasileña. Con esto, no está desempeñando su papel’, en alusión a la condena a Lula para que no ganara los comicios de 2018.

Rafael Philipe Kowalski, secretario de comunicación de la ABJD en Paraná, reclamó un derecho popular y señaló que, al igual que Lula, un 42 por ciento de la población en la prisión brasileña está en la cárcel sin la conclusión de la sentencia con los recursos adecuados.

‘Muchas personas no tienen derecho a un primer juicio por parte de jueces que no escuchan la defensa … Se teme el derecho. Para la mayoría de la población es opresión y no una solución’, denunció Kowalski.