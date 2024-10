Fosas comunes en El Salvador siglo XX y XXI

César Ramírez

En nuestra nación las fosas comunes son conocidas desde el siglo pasado, al menos documentadas en diversos contenidos de la Historia Nacional, así los documentos gráficos de la matanza de 1932 son evidencias del genocidio contra la etnia náhuat-pipil de Izalco, de igual forma existieron múltiples fosas durante la guerra civil que documentan la crueldad de los batallones especiales de la Fuerza Armada contra campesinos; debe destacarse que al estilo de Vietnam bajo el concepto “tierra arrasada” vivir en una zona de combate era sinónimo de filiación a la guerrilla, en consecuencia se aplicó el método militar de “destruir todo lo útil y las vidas de las personas, sin dejar testigos”; escenas tristes se destacan con la Matanza del Mozote, El calabozo, Sumpul, Cinquera etc. que bajo estudios de antropólogos forenses detallan su muerte por la reconstrucción circunstancial de osamentas, su posición grupal, la fragmentación ósea, tipo de balas o casquillos de armamento, edad: ancianos, jóvenes, niños, perforaciones de cráneo, ruptura de huesos largos etc. muchos lugares aún son preservados por los descendientes de esas matanzas como sitios de peregrinación anual… la memoria vive.

Las fosas de la pandemia

En años recientes el virus Covid 19 causó una nueva mortandad en la población, algunos cementerios fueron rebasados en su capacidad, así las notas de prensa: el 11ABR020 Las alcaldías de Atiquizaya y El Refugio prepararon fosas para los fallecidos por Covid 19; 15ABR020 24 fosas en San Francisco Gotera fueron preparadas por la pandemia, 15ABR020 Fosas en Oriente a las víctimas pandemia en Usulután, Santa Elena, y San Miguel.

Fosas clandestinas (pandillas)

Los grupos terroristas autodenominados maras, han causado un enorme daño a la sociedad, sus crueles actos son sin precedente, son culpables de múltiples delitos que incluyen extorsión, desaparición, secuestros, violación, asesinato, tortura etc., su amplio accionar es violento e indiscriminado, sin embargo, en los últimos meses no se reportan crímenes como los años anteriores, las teorías de esta pausa son múltiples y no vienen al caso.

Algunas notas de prensa: 01JUN021 Hugo Osorio expolicía es acusado de 18 crímenes en un cementerio clandestino; 05JUN021 Investigan tres nuevas fosas en casa de expolicía en Chalchuapa; 18FEB022 Las familias de desaparecidos exigen información sobre cuerpos en fosas, mientras 1,191 son los casos de desapariciones de personas iniciados por la Fiscalía General de la República durante 2021, de estos 359 los clasifica como desaparecidos y 832 como “ausencia voluntaria”; 07MAR022 La marcha de las mujeres en su día proclama: “Presidente, nos están enterrando en fosas clandestinas”; 09MAY022 Desde 2019 han sido halladas 51 fosas clandestinas; 14MAY022 Hubo “silencio estatal ante el asesino” en caso de fosas clandestinas de Chalchuapa, dice FESPAD; 18NOV022 Denuncian orden de no trabajar en fosas clandestinas; 24JUL023 Condenan a “El despiadado” pandillero que preparaba las fosas clandestinas; 13ABR023 Organizaciones advierten a ONU sobre presuntas fosas clandestinas en cárceles; 02OCT024 Personas desaparecidas pueden estar en alguna de las 51 fosas clandestinas; 03OCT024 Encuentran fosas clandestinas en Cumbres de San Bartolo…

Las fosas clandestinas son un escenario macabro de historias tristes.

Algunos familiares mencionan el dolor de no saber nada de hijos, hermanos o madres que han sido capturados bajo el régimen de excepción (31 meses), incluso sugieren la existencia de fosas clandestinas en las cárceles por su denuncia ante la ONU, las estadísticas de esas personas aún no se han iniciado, pero si la cantidad de muertes en custodia del Estado… así construimos un nuevo escenario de prisioneros-desaparecidos en el Siglo XXI.

Las fosas comunes, fosas clandestinas, ¿fosas cárceles? son unidades del eslabón desaparecidos-muertos en el inventario del luto nacional. amazon.com/author/csarcaralv

