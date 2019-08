FMLN saldará “al más corto plazo” deuda política: Oscar Ortiz

Rosmeri Alfaro

Alma Vilches

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Óscar Ortiz comunicó, tiene trabajando un equipo legal y financiero para resolver al más corto plazo la deuda política del partido con el Estado.

“No hay ninguna posibilidad que quedemos en deuda con el Estado, porque hay una seguranza que permite responder al 100 % de esa obligación. Vamos a honrar esos compromisos”, puntualizó el líder del partido de izquierda.

La deuda fue adquirida tras los resultados de las elecciones del 3 de febrero pasado. Según el Tribunal Supremo Electoral, el partido de oposición solo obtuvo poco más de 389,000 votos, equivalentes a $2.43 millones; por lo que debe devolver el excedente.

“No tiene porque generarse una situación donde como partido no vamos a cumplir con esa obligación, tenemos que honrar los compromisos con el Ministerio de Hacienda”, manifestó Ortiz, quien afirmó “todos los partidos políticos hacen uso de la deuda política para las campañas electorales”.

“Considero que en un tiempo prudente esto debe estar totalmente resuelto. En estas cosas muchas veces es necesario pedir más plazo para encontrar las formas de resolver de la mejor manera, pero de que vamos a honrar esos compromisos que no quepa duda”, agregó el dirigente izquierdista.

A la vez, expuso que la administración del partido tiene menos de un mes y están haciendo todas las acciones necesarias para proceder de acuerdo a lo que la ley manda.

El exfuncionario detalló que ha solicitado a la Comisión Política la aprobación de un plan de corto plazo para cerrar el 2019, atendiendo todas las obligaciones que le quedaron a la nueva administración, de manera adecuada. “Yo esperaría que de acuerdo a nuestro plan, tengamos de aquí a diciembre estabilizadas las finanzas del partido”, concluyó el expresidente de la República.

El presidente de la República Nayib Bukele aseguró, si el FMLN no paga la deuda política de 2.7 millones de dólares, serán embargados por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que no pueden seguir dando plazo, pues la fecha límite para cancelar venció el 3 de julio de este año.

“El FMLN es el único partido que no ha pagado $2.7 millones de deuda política, habían garantizado este pago por medio de una fianza con una aseguradora, pese a que no hay prórrogas en la ley se esperó hasta el 16 de agosto, pero la aseguradora envía una carta diciendo que se les diera plazo para pagar en octubre”, explicó el presidente Bukele.

Asimismo, el mandatario dijo que no se puede seguir dando plazos porque es ilegal y son 2.7 millones de dólares, que son del dinero que paga la ciudadanía en calidad de impuestos. Según el mandatario, la ley establece que la Unidad de Defensa e Intereses del Estado embargue los bienes del FMLN y recuperar el monto adeudado.

“No hay plazos sino lo pagan ya los vamos a embargar, el fiscal dijo que iba tras ese dinero, el dinero ellos lo tienen, el problema es una de dos, o no lo quieren pagar y la otra opción es que no pueden entregar el dinero porque no quieren declarar de dónde viene ese fondo”, especuló el presidente Bukele. “Necesitamos que nos paguen ya, el FMLN está en una violación de ley y se procederá legalmente a recuperar el dinero del pueblo”, prosiguió el mandatario.

El dinero que el FMLN debe al fisco fue por adelanto de deuda política, que el partido de izquierda utilizó en la campaña electoral para las elecciones del 3 de febrero pasado, tanto en propaganda como en la logística de todo el proceso electoral. Solo en el último mes de la campaña electoral el FMLN habría gastado 2.4 millones en propaganda, afirman publicaciones periodísticas.