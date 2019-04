FMLN respalda labor humanitaria de médicos cubanos

@DiarioCoLatino

“La salud debe ser vista como un derecho humano, no como un privilegio para solo el que pueda pagarlo”, así lo manifestó la diputada de izquierda, Elizabeth Gómez, al respaldar la labor humanitaria de médicos cubanos en El Salvador.

Antes de 2015, se hacían 150 cirugías oftalmológicas al año, ahora se están haciendo más de 5 mil operaciones anuales con la labor humanitaria de los médicos, con el programa Misión Milagro.

Este programa destaca por los beneficios brindados a las personas que no tienen las posibilidades económicas de ir con un médico particular. Se estima que una cirugía de cataratas y pterigión tiene un costo aproximado de $1,250 y quienes no logran tener ese dinero se quedan ciegas.

“Este país ha avanzado mucho en la salud visual y no queremos retroceder. Muchas personas pueden decir: si solo tenés una pequeña carnosidad, no te afecta, pero esas personas tienen una molestia permanente, todo eso es lo que les viene a afectar a la larga, ya no digamos una catarata que le va quitando la agudeza visual (…) sin vista, dependo de otra persona, no voy a poder trabajar, entonces de cuantas cosas de derechos humanos estamos hablando”, expuso la militante del Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional (FMLN).

Ante las demandas de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, quienes afirman que los médicos cubanos no tienen autorización para ejercer su profesión en El Salvador, el FMLN reiteró que seguirá acompañando las iniciativas que beneficien al pueblo, como lo ha hecho en los últimos dos gobiernos. “El énfasis de que la salud sea vista como un derecho lo ha hecho el FMLN”, dijo en la Tribuna Legislativa, desarrollada cada viernes.

Gracias a Misión Milagro y el respaldo del gobierno, en 2015 entró en funcionamiento el Centro Oftalmológico en el Hospital Nacional Santa Gertrudis, en San Vicente, en donde más de 22 mil salvadoreñas y salvadoreños recobraron la visión a través de cirugías realizadas de forma gratuita.