FMLN reconoce a Nicolás Maduro como presidente “legítimo y constitucional”

Oscar López

@OscarCoLatino

La dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) reafirmó que como partido político respeta los principios del derecho internacional, especialmente la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y que por tanto, el Presidente Constitucional de Venezuela es Nicolás Maduro. “Un país construye su proceso y su democracia, el diálogo y la solución política de los conflictos que se presenten al interior de un país y también entre países, estamos por el reconocimiento a la cooperación, la complementariedad y la solidaridad entre los pueblos. Reconocemos a Nicolás Maduro como presidente legítimo y constitucional”, dijo Nidia Díaz.

Díaz reafirmó que la constitución venezolana establece el procedimiento a seguir para elegir un presidente y también para la toma de posesión, además, la carta magna venezolana indica que si no es la Asamblea Nacional la que juramenta al nuevo presidente, esta tarea es asumida por el Tribunal Supremo de Justicia, quienes juramentaron a Maduro en su toma de posesión. “No nos podemos meter en componer la constitución y mucho menos las leyes a otro país, reconocemos al presidente Nicolás Maduro como único presidente en Venezuela. Millones de personas eligieron a Nicolás Maduro, la mayoría determinó su destino con Nicolás Maduro como presidente”, enfatizó la dirigente del FMLN.

De igual forma, el partido de izquierda rechazó lo que consideró como “intromisión” del presidente estadounidense, por lo que respalda la decisión venezolana de romper relaciones con el gobierno encabezado por Donald Trump.

“Cada país es soberano y autónomo, la ONU reconoció a Nicolás Maduro, hay países que no lo reconocen pero eso no quiere decir que el mundo entero no lo reconoce”, afirmó la diputada.

Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN, consideró que el país sudamericano atraviesa por una situación difícil. “Lo que debemos de

hacer es tratar de ayudar, buscar una salida”, por lo que enfatizó que es necesario que sean los venezolanos los que se pongan de acuerdo para resolver sus problemas. “Si tienen problemas, tienen que buscar resolverlos pacíficamente, sin represión, sin persecución, sin querer imponerse al otro por la fuerza. Somos un ejemplo de eso, probamos imponernos al otro por la fuerza durante más de 12 años y no funcionó, cuando empezó a funcionar la solución en este país fue cuando empezamos a respetarnos entre hermanos salvadoreños”, dijo Martínez.

El candidato presidencial, afirmó que es importante que los venezolanos “busquen una solución entre ellos, que pidan apoyo a la comunidad internacional para construir esa solución con una mediación adecuada. Cualquier solución tiene que tomar en cuenta a los diferentes actores de la sociedad venezolana”.