FMLN propone incremento presupuestario en cinco áreas

Apocos días que el presupuesto nacional 2020 sea enviado a la Asamblea Legislativa, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Oscar Ortiz propuso un incremento en cinco principales áreas que son: seguridad, gobiernos municipales, veteranos de guerra, educación y salud.

Ortiz dijo que en el tema de seguridad se debe garantizar una mejora sustancial de los 50,000 servidores públicos de esa área, donde se propone incrementar el bono de 400 a 500 dólares al personal operativo, mientras que el personal administrativo reciba un aumento de $150 a $300 en dicho bono. Además, de un incremento de $150 en el salario a cada miembro de la PNC.

Otra de las propuestas en seguridad es el refuerzo de $15 millones para la Fiscalía General de la República (FGR), proveniente como parte del ingreso de la contribución especial, “por ser un instrumento mandatado a garantizar la transparencia y los buenos procesos es un ente el cual se debe seguir fortaleciendo, cuando se violenta la ley, la FGR debe tener la fortaleza necesaria para intervenir adecuadamente”, recalcó.

En el tema de gobiernos territoriales, el secretario general del Frente dijo que se debe cumplir con el mandato de Ley, a fin de incorporar un incremento del 2 % del presupuesto, el cual a partir de 2020 deberá ir directamente a las municipalidades, por ser las entidades de mayor contacto con las comunidades.

El dirigente efemelenista demandó que se cumpla la ley a los veteranos del conflicto armado, la cual mandata que 2020 se incremente la pensión de los 60,000 beneficiarios, que por hoy es de $50 al mes. “Hemos respaldado esto y vamos hacer que se garantice, el año pasado le pusimos un incremento de 36 millones a los veteranos, creemos que no es suficiente, hay que incrementarlo como la ley dice a partir de 2020”, enfatizó.

Mientras tanto, la cuarta prioridad para el FMLN es la educación, la principal propuesta en este tema es un refuerzo presupuestario para la Universidad de El Salvador (UES), y que en 2020 la totalidad de los alumnos no paguen matrícula ni mensualidad, pues actualmente, solo los 40,000 estudiantes provenientes de instituciones públicas están exentos de dichos pagos.

Ortiz manifestó que para el tema de salud la propuesta es que nuevamente inicien las operaciones de Misión Milagro, programa que benefició a miles salvadoreños de bajos recursos, quienes fueron operados de los ojos sin ningún costo en el Centro Oftalmológico de San Vicente.

“La ministra de Salud se comprometió que a partir de la próxima semana será reabierto el centro, ojalá se cumpla. Nos hemos reunidos con las personas afectadas, hay una lista muy grande de pacientes que ya habían pasado la preselección para someterse a la cirugía”, aseguró el secretario general del Frente.

CICIES

Ortiz aclaró desconocer la propuesta del ejecutivo referida a la CICIES, ya que no hay ninguna explicación por parte del gobierno si se pretende manejar algo parecido a la Secretaria de Transparencia, o si es fuera del ámbito del Ejecutivo tendrá que ser bajo otra dinámica de discusión, porque tiene otro contenido constitucional. “No podemos estar dando opinión sobre algo que no conocemos, que no sabemos cuál es exactamente la pretensión, alcance y profundidad. Yo entiendo que debe ser una instancia a nivel del Ejecutivo porque si se trata del Estado, ya es otras instancias que de acuerdo a la Constitución tienen que manejar esos procesos y ahí el único que tiene el monopolio de la investigación es el fiscal”, aseguró.

Nuevo embajador EE. UU.

La secretaria general adjunta del FMLN Karina Sosa consideró importante fortalecer la relación con el nuevo embajador de Estados Unidos, Ronald Douglas Johnson; tal y como en las administraciones anteriores, donde se buscó un beneficio para la población salvadoreña radicada en la nación norteamericana.

“A la llegada de él, en los próximos días estaremos buscando el seguir fortaleciendo ese acercamiento, de cara a los intereses de los salvadoreños radicados en el país y también los radicados en Estados Unidos”, externó Sosa.