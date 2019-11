FMLN denuncia activismo político en entrega de insumos agrícolas

Oscar López

Óscar Ortiz, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) denunció que la entrega de algunos insumos agrícolas por parte del Gobierno se está haciendo a través de activismo político.

“Queremos denunciar varias señales de manejar la ayuda o la asistencia no de la manera más transparente, hemos conocido por varios de nuestros gobiernos municipales un uso abusivo de los proyectos, recursos y programas que están siendo canalizados a través de activistas políticos”, afirmó Ortiz.

El máximo dirigente del FMLN enfatizó que este tipo de acciones “no pueden ser”, porque para el financiamiento de los programas se utilizan fondos públicos, por ende deben manejarse de manera institucional; es decir, debe ser el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) el responsable de ejecutar políticas y proyectos en beneficio de los pequeños agricultores.

Boanerge Carranza, alcalde del municipio de Jucuarán, departamento de Usulután expresó que en el municipio que administra, con el gobierno anterior se organizó un padrón de agricultores fundamentado en dos aspectos: agricultores de subsistencia y según la necesidad del agricultor.

“La queja que la gente está expresando es que el actual gobierno está transfiriendo estos beneficios para la población a través de dos partidos políticos, Nuevas Ideas y GANA. Como alcalde nuestro propósito es beneficiar a todos los productores que realmente necesitan el apoyo”, externó Carranza.

De igual forma, el edil aseguró que en las administraciones del FMLN este tipo de prácticas fue erradicada, por lo que consideró que con el actual Gobierno hay un retroceso al mecanismo que se utilizaban en los gobiernos de derecha para transferir los beneficios a los agricultores.

“Exigimos al actual Gobierno que la entrega de paquetes, programas sociales y proyectos debe de coordinarlo con los gobiernos municipales, no se puede violentar la institucionalidad, no se puede hacer proselitismo o fortalecer a determinado partido político con los recursos del pueblo; todos los programas sociales son financiados con los impuestos que pagamos todos los salvadoreños, por eso exigimos se haga con transparencia, con ética, pero sobre todo respetando la ley y los procedimientos legales”, argumentó Carranza.

Asimismo, el edil aseguró que los alcaldes del partido de izquierda pidieron una reunión al ministro de Agricultura para exponer la situación y discutir la mejor manera de hacer llegar los beneficios a los pequeños agricultores. “Los alcaldes estamos para facilitar el desarrollo de este tipo de programas, no compartimos que se haga de la manera en la que se está haciendo”, enfatizó.

El FMLN consideró que durante la emergencia ocasionada por las lluvias “hubo un vacío” que impidió la coordinación entre las instituciones del gobierno central y las municipalidades, lo que dificultó la entrega de ayuda a los agricultores que perdieron sus cosechas.

Ley reconciliación

El máximo dirigente del FMLN también se refirió a una nueva propuesta de Ley de Reconciliación respaldada por los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Conciliación Nacional (PCN), la cual aseguró que no apoyarán por considerar que está alejada de las víctimas.

“Queremos expresar nuestra posición de rechazo de acompañar una ley o un proyecto de reconciliación que no tenga el aval, el respaldo y el acompañamiento de las víctimas; creemos que a pesar de que se cierra el tiempo establecido por la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que tiene como límite el 13 de noviembre, creemos que es importante dar paso para el cumplimiento de esa sentencia, pero no puede ser de cualquier manera”, enfatizó Ortiz.

Para el FMLN es importante que la legislación que sea aprobada responda a las víctimas, no solo en términos materiales, sino también que se garantice que la verdad se conozca, con lo que también se aseguraría de que en el país no vuelvan a darse las condiciones que desencadenen un nuevo conflicto armado.

Al respecto, el diputado Damián Alegría explicó que el FMLN buscó distintas formas de cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, durante el proceso se reconoció que la única propuesta que cumple con los requisitos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición es la presentada por las víctimas y organizaciones de derechos humanos.

“Para que en nuestro país no haya más impunidad y que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no queden proscritos. Reparación para que las víctimas reciban algún tipo de apoyo del Estado, principalmente en lo que tiene que ver con inversión social para mejorar la calidad de su vida”, declaró Alegría.

El diputado agregó que el objetivo de la Ley de Reconciliación es impedir aquellos factores que puedan hacer resurgir una situación de violencia como la ocurrida durante los años del conflicto. “Por eso, el FMLN apoya y seguirá apoyando la propuesta de ley de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos”.

La fracción legislativa propuso en la subcomisión Política de la Asamblea Legislativa que se empezara a discutir el articulado de la ley, tomando como base la propuesta presentada por organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas del conflicto armado, por considerar que es la que garantiza las condiciones para una reconciliación real en el país.

Diputados del FMLN indicaron que la propuesta respaldada por ARENA, PCN y PDC no cumple con lo establecido para que sea “formal”, por lo que la única que cumple los requisitos es la presentada por las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas del conflicto armado.