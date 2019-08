Flechas de oro

@DiarioCoLatino

El arquero salvadoreño Roberto Hernández ganó este sábado la medalla de oro en la final de arco compuesto individual de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Hernández, quien aportó así la segunda medalla de oro panamericana en la historia para El Salvador, derrotó en la final 147-146 al estadounidense Braden Gellenthien.

«Me siento increíble, no he dimensionado lo que acabo de lograr, pero me siento feliz y me quedé sin voz por estar gritando de alegría», expresó el atleta al finalizar la competencia.

De esta forma, El Salvador ya suma dos medallas en Lima 2019: el bronce de Bryan Pérez en Surf y el oro de Hernández en Tiro con Arco.

Pero eso no es todo, Hernández también hizo historia al ser el primer atleta masculino en aportar medalla de oro panamericana a El Salvador.

Antes, Cristina López había subido a lo más alto del podio panamericano al ganar oro en marcha de los Juegos Panamericanos Río 2007.