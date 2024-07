“Fichaje del siglo”: Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid

Rebeca Henríquez

A lo Cristiano Ronaldo, la nueva estrella del Real Madrid Kylian Mbappé fue presentado de forma oficial como nuevo jugador del club merengue, con la presencia de figuras como Zinedi Zidane, otro jugador emblemático del club. La llegada del francés ha sido catalogada como el que pretende dar un juego distinto al equipo español.

El jugador saltó al terreno de juego vistiendo la blanca con el dorsal 9, como en su momento lo hizo Cristiano Ronaldo en su presentación, es de recordar que el jugador portugues inicialmente usó la #9, luego de ello pasó a usar el #7.

Mbappé se mostró conmovido por ver el Santiago Bernabeu completamente vestido de blanco, con la afición coreando su nombre de pie, y con la ilusión de hacer realidad su sueño de jugar en el club de sus sueños.

“He dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño, soy un chico feliz. Es un día increíble. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño de poder jugar aquí y ahora estar aquí significa mucho”, dijo emocionado.

Entre sus primeras palabras el delantero francés también agradeció a la afición madridista por el cariño que le han demostrado en su llegada al club merengue; “gracias a todo el mundo por estar aquí hoy”, dijo a un Santiago Bernabéu completamente lleno.

“En un guiño a Cristiano, siempre fue mi ídolo de niño, como lo he dicho. Tengo la suerte de que ahora es un es un amigo que me da muchos consejos. Estamos siempre en contacto, y eso es un privilegio. Él ha marcado la historia del Real Madrid y me da siempre consejos de trabajar y siempre estar conectado con el juego”, dijo.

Otro de los sueños que aseguró tener el actual subcampeón del mundo fue el de “estar a la altura de la historia del mejor club”, y aseguró que daría la vida por el conjunto blanco y el emblemático escudo merengue.

“Yo fui como ustedes” le dijo a los niños presentes en el recinto deportivo, y le dio un consejo a la juventud: “con pasión y con el sueño pueden realizar lo que ustedes quieran, hoy estoy aquí y la próxima vez puede ser uno de ustedes”.

“Estoy muy feliz y orgulloso de ser un jugador del club de mis sueños en el club más grande de la historia del fútbol”, y a lo Cristiano Ronaldo, el francés hizo la cuenta regresiva y gritó con la afición blanca ¡Hala Madrid! como también en su momento la leyenda del Real Madrid CR7 lo hizo.

En la presentación de Mbappé también estuvo Zidane, no solo símbolo y leyenda del Real Madrid, sino que fue la figura que guió al nuevo delantero cuando visitó las instalaciones del Real Madrid siendo un niño.

