Familias honran a las madres en su día

Gabriela Sandoval

@Garbriela_Sxndo

El Mercado Central de Santa Tecla, La Libertad, este día fue el escenario del Festival de las Flores que se realizó en conmemoración del Día de las Madres. Los salvadoreños además de adquirir obsequios para sus madres, pudieron apreciar las creaciones florales elaboradas por emprendedores locales.

Entre los productos ofrecidos por los comerciantes se encontraban ramos de rosas con precios que oscilaban entre $2.00 y $14.00, así como arreglos florales en cestas que iban desde $10.00 hasta $40.00, dependiendo de la variedad y tamaño de las flores.

Familiares y amigos recuerdan a las madres en el Cementerio Los Ilustres

Por otro lado, muchos salvadoreños que no pudieron celebrar a sus madres en vida se reunieron en campos santos para conmemorar el Día de las Madres con sus familias y amigos.

Tal es el caso de Iliana Canales, que por sexto año consecutivo optó por reunir a familiares para llevar arreglos florales y mariachis a su madre que descansa en el Cementerio Los Ilustres.

“Siempre somos bastantes los que venimos, tenemos 6 años viniendo el Día de las Madres, su cumpleaños, el Día de los Difuntos (…) venimos a las 10 a. m. y nos vamos tipo 2 p. m., traemos comida, mariachis y pastel”, agregó Flor Canales, familiar de Iliana.

Asimismo, dos hermanos adultos mayores de la familia Granados manifestaron que todos los años acuden a honrar a su madre, quien lleva 26 años en el cementerio de Los Ilustres.

“A mi madre le gustaba este color (rosado) con el que le estamos pintando su tumba, yo le decía que siempre me iba a acordar de ella (…) somos 4 hermanos que siempre venimos. Yo quisiera tener a mi madre todavía, pero lamentablemente me la arrebató Dios, no nos quejamos porque en vida le ayudamos”, expresaron.