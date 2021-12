Familiares exigen respeto de los derechos de “presos políticos”

@Diario CoLatino

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), continúa su protesta y denuncia sobre el encarcelamiento injusto de los “presos políticos”, tanto en penal La Esperanza, conocido como Mariona como el Penal de Mujeres, en Ilopango. Se trata de dos exministros y dos exviceministros de los gobiernos del FMLN.

Y es que en los últimos meses ex funcionarios de gobiernos anteriores han sido encarcelados violando hasta sus derechos de visita de familiares, control médico, entre otros.

Lo que no ocurre con funcionarios del actual gobierno que han sido señalados hasta internacionalmente, por delitos de corrupción y lavado, pero siguen en sus cargos con total impunidad.

En su mayoría, los exfuncionarios han sido enviados a prisión acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.

Este domingo hubo presencia del comité en las afueras de Mariona y a través de un comunicado dijeron que por lo menos hay 26 casos de familiares entre privados de libertad y otros perseguidos “por el régimen autoritario».

En su mayoría este comité está formado por familiares de los ex funcionarios que están presos por acusaciones de desvío de dinero en las tiendas peniteciarias, malversación de fondos en alcaldías, o desvió de fondos en instituciones del Estado.

Sin embargo, con estos acusados se han cometidos serias violaciones, una de estas es que los jueces no actúan apegados a derechos, no cumplen con los debidos proceso, irrespetan pruebas y hasta le niegan la entrada a los abogados defensores.

En la cárcel de mujeres, tanto Violeta Menjívar como Erlinda Handal, también están presas con claros sesgo político y sufren también violaciones a sus derechos. Ambas fueron funcionarias del gobierno de Mauricio Funes,

Mientras que en Mariona la lista de capturados es más larga y figuran el ex alcalde de Zacatecoluca por el FMLN Salvador Hirezi, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, Calixto Mejía, ex diputado y ex ministro de Trabajo, Hugo Flores, ex viceministro de Agricultura, entre otros.