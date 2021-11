Fabrizzio Hernández acepta la voluntad de la mayoría

Rolando Alvarenga

Impulsado por el espíritu olímpico, Fabrizzio Hernández trató de rescatar a último momento la presidencia del COES que hace varios años debió haber perdido Eduardo Palomo. Su postulación evitó una debacle por falta de otra planilla, pero al no tener peso su “closter”, a Fabrizzio la misión se le volvió una pesadilla, tanto que en una votación de voto de castigo contra Palomo, sus amigos de la planilla 2, no le dieron ni un voto y solo sacó los ocho estatutarios más el del taekwondo que no reconoce el INDES.

– ¿Cual es su lectura del resultado de la Asamblea de Federaciones?

Fue la voluntad de la mayoría y hay que aceptarla.

– ¿Cómo estuvieron las cosas, es valedero el proceso?

Se discutió bastante el tema sobre sí votar en secreto o a mano alzada. Se votó por la segunda opción y no veo de donde podría haber una impugnación.

– ¿Qué esperar después de consumada la Asamblea?

Que el Visor del Comité Olímpico Internacional (Juan Estrada, de Nicaragua) hará su informe y será el COI quien avalará esta Asamblea.

– ¿Algo que venga al caso decir después de esta experiencia?

Me siento satisfecho de haber participado en esta elección. Agradezco al equipo que formó parte de mi planilla. Cuenten con mi apoyo y siempre me sumaré al esfuerzo y cuando ustedes me necesiten. Bendito sea Dios que aún podemos hacerlo y estaré dispuesto para hacer un buen proceso de transición.