Expertos recomiendan reforma fiscal y humanizar pensiones

Yaneth Estrada

@caricheop

Con la rotunda victoria de Nayib Bukele, en primera vuelta, con propuestas ambiciosas que necesitarían el apoyo de todas las fracciones dentro de la asamblea legislativa, han opinado desde economistas hasta un alto jerarca de la iglesia católica.

En primer plano, la economista y docente de la UCA, Julia Evelyn Martínez, quien afirmó recientemente que: “el Plan Cuscatlán es tan neoliberal como todos los gobiernos desde 1989”.

Además, Martínez sostiene que “las medidas económicas presentadas por Bukele generan confianza en el país, en inversionistas y gobiernos extranjeros, pero dudo que se vaya a dar “el famoso

rebalse económico” si no hace una verdadera reforma fiscal, si no

moderniza y humaniza el sistema de pensiones y si no logra minimizar los costos que generará la creación de la infraestructura prometida en el ecosistema”, dijo en una entrevista. Ahora bien, con respecto a su principal apuesta, la creación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador (CICIES), el Vicepresidente electo, Félix Ulloa, reiteró que “muchos preguntan en cómo lograremos que los diputados de la asamblea legislativa apoyen la implementación de una CICIES, la respuesta es muy fácil, él que no la aprueba correrá el riesgo de no ser reelecto por la población en 2019”.

“El que nada debe, nada teme”, dijo en las redes sociales.

La embajada de Estados Unidos en el país, Jean Manes, aclaró, luego de una reunión con el presidente electo, que “hay diferentes formas de luchar contra la corrupción, la CICIES es una, pero también fortalecer instituciones como la FGR. Pedir que un expresidente vuelva al país a enfrentar la justicia puede ser otra señal importante, no se necesita una CICIES para eso”.

Por la justicia y verdad

En este tema, el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas,

manifestó que “estos son aspectos técnicos, que todavía no conocemos en qué forma puedan darse (la CICIES), pero está en favor de que se haga justicia, de buscar la verdad, el bien común y que no haya corrupción y si esto vendría a solucionar el problema, debería de examinarse detenidamente para que se de la mejor manera y si para esto se necesita del apoyo de la ONU, lo veríamos bien”.

El jerarca católico agregó que en el país es necesario combatir el crimen, ya lo han hecho muchos gobiernos anteriores, pero lo principal es ir a las causas del problema, luchar contra la exclusión social, la marginación, respetar al joven que tiene el derecho de estudiar y el

derecho de la persona adulta para tener un trabajo y que sea digno, la impunidad y la corrupción tienen que ser superadas y erradicadas para eliminar el problema de violencia que aqueja la país y no atacar con grupos de exterminio generando mayor violencia. “La iglesia se opone totalmente a eso, nosotros estamos a favor de la vida y no a la

muerte”.

Mientras que sobre las denuncias de supuesto nepotismo, Escobar Alas dijo: “hacemos el llamado a la estabilidad laboral, que las personas que trabajan no queden despedidas por un cambio de gobierno sería injusto y eso ya lo hemos vivido en gobiernos pasados, entendemos que hay puestos de confianza que están ligados a los gobernantes, y estos si deberán de cambiar, pero son las grandes jefaturas y esta bien, pero los mandos medios y los más pobres no tiene por qué cambiar, repito, sería gravemente injusto y más si es de parte de las personas que van

a entrar en el actual gobierno que nos han hablado tan bien de la justicia”.

A través de las redes sociales, reconocidos tuiteros del Presidente electo, han hecho innumerables denuncias de supuestos casos de cambios de contrato a ley de salario, casos de nepotismos y hasta mencionar nombres de empleados públicos, a quienes vincula con integrantes del FMLN. Uno de los tuiteros, incluso, ha habilitado el correo [email protected] para que allí se delaten los supuestos actos de corrupción del actual Gobierno, conservando el anonimato.