Ex alcalde y tres policías a juicio por caso Operación Tsunami

@DiarioCoLatino

El Juzgado Especializado de Instrucción «C» resolvió enviar a vista pública a 149 imputados presentes en la lectura de la resolución emitida este jueves, en el desarrollo del proceso judicial conocido Operación Tsunami.

La jueza declaró rebeldes a 54 imputados más a quienes se les girarán órdenes judiciales de detención. A los procesados se les acusa por agrupaciones ilícitas, robo agravado, privación ilegal de la libertad, homicidio agravado, conspiración y proposición para el delito de homicidio agravado, entre otros ilícitos.

Entre los enviados a juicio se encuentra el ex alcalde del Puerto de La Libertad, Carlos Farabundo Molina, a quien se le acusa de haber pagado entre 3 mil y 5 mil dólares para que se cometiera el asesinato de una persona.

En declaraciones a medios de comunicación, Molina dijo que la resolución fue «inconsistente», puesto que la persona que lo vincula directamente con el delito de proposición y conspiración para el homicidio fue sobreseída.

El defensor, Carlos Meléndez, explicó que al exonerar de cargos a la persona a quien el ex edil supuestamente dio el dinero, la acusación en contra de Molina pierde fuerza.

Además, consideró ilógica la valoración que la jueza hizo sobre la resolución de la Cámara Especializada de lo Penal, la cual determinó en febrero pasado que no había elementos que sustentaran las acusaciones contra el ex alcalde. La juzgadora dijo que dicha resolución no era vinculante.

El fiscal del caso detalló que entre los procesados también hay tres ex agentes de la Policía Nacional Civil que presuntamente colaboraban con una estructura del Barrio 18 que operaba en municipios costeros del departamento de La Libertad.

La Operación Tsunami se realizó en septiembre de 2018, para este operativo FGR giró 193 órdenes administrativas de captura e incautó vehículos, inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo.