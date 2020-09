ÉTICA Y PARTIDOS POLÍTICOS

Miguel Ángel Dueñas Góchez*

En la entrevista de la radio YSKL (29/08/2020) #LasCosasComoSon, donde quien la dirige es Josué Natán Vaquiz, tuvo a los invitados Jaime Ramírez Ortega y Marvin Aguilar. La temática a comentar era “Coaliciones partidarias para elecciones 2021 y reformas a Ley del ISSS”. En este caso me referiré al primer tema, donde Marvin Aguilar quien se postuló como alcalde de San Miguel, pero según él, por algunas anomalías que se dieron en la selección de las candidaturas, no alcanzó mayoría en las internas de Nuevas Ideas, tampoco Moisés Juárez y Sonia Hernández Martínez quienes anduvieron de casa en casa trabajando, sino Cristian Flores también por Nuevas Ideas y Will Salgado por GANA, lo cual no progresará dice el entrevistado, ya que impera el poder económico y la corrupción en ambos partidos, por lo que Moisés Juárez al no ganar mayoría en las internas, se pasó al PDC, quedando en tercer lugar de acuerdo a una encuesta realizada en estos días.

Luego se refiere el entrevistado (Marvin Aguilar) a la Iglesia de la Luz del Mundo, quien afilió a buen número de su feligresía en San Miguel, para proponer dos candidatos a diputados, hasta alguien propuso a su cuñado de suplente. Además llevan como cincuenta candidaturas a alcaldes, regidores y síndicos en todo el departamento de San Miguel. La base es de la Iglesia de la Luz del Mundo, lo cual riñe con sus estatutos, donde se reconoce de acuerdo a la laicidad, la separación entre el Estado y la Iglesia.

Lo que vemos de trasfondo es que Naasón Joaquín García, el apostol de la Iglesia La Luz del Mundo, quien está detenido en Los Ángeles, fue miembro del PRI en Guadalajara México, donde está el Movimiento Ciudadano que es una especie de Partido Político controlado por ellos (Iglesia), en Costa Rica con Restauración Nacional, Brasil con Bolsonaro, Bolivia con Áñez. Por lo tanto los partidos deben ciudadanizarse para que sean políticos, no religiosos. Se sabe que hay libertad de culto, pero llevar el discurso religioso a la política partidista para ganar votos a través de ello no es ético.

* Lic. en Relaciones Internacionales