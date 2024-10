“Estoy seguro de que habrá mucho que criticar y cuestionar. Pero, ¿corrupción? No sean imbéciles”: Nayib Bukele

Redacción Nacionales

El presidente inconstitucional de El Salvador, Nayib Bukele, tildó de “imbéciles” a los periodistas que sacaron a la luz la adquisición de un edificio del centro histórico de San Salvador por parte de sus hermanos, que fue comprado a un monto de $1.3 millones, esto luego que la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas aprobara una ley que establecía exenciones fiscales a las inversiones y restauraciones de inmuebles en el centro histórico. Tanto Nayib com Karim Bukele desacreditaron la investigación, pero confirmaron que sí se habían apoderado de dicho edificio

En sus cuentas de redes sociales, el presidente Bukele dijo que “los ´periodistas´ pagados por Soros recibieron la orden de atacar con supuestos casos de corrupción. Ninguna de sus ´investigaciones´ soporta el análisis de un contador, mucho menos de un financiero, pero aun así deciden publicarlas, con la esperanza de que alguien las crea”.

Todo surgió, luego que el periodista Jaime Quintanilla, de Redacción Regional y FOCOS, revelara que los hermanos del presidente Nayib Bukele compraron un edificio por $1.3 millones en el Centro Histórico de San Salvador en el contexto del reordenamiento, donde miles de vendedores informales fueron desalojados e incluso amenazados con aplicarles el régimen de excepción si no se “autodesalojaban”.

El texto periodístico relata que “Lagencia, S. A. de C. V.”, una sociedad fundada y dirigida por Karim y Yusef Bukele, hermanos del presidente Bukele, compró un edificio de más de 80 años estilo art deco, de 506 metros cuadrados en la segunda calle oriente, entre las plazas Gerardo Barrios y Libertad. Según la escritura de compraventa, Karim Bukele actuó como representante legal de la sociedad para comprar el 15 de julio de 2023 el edificio a la empresa Capital Inmobiliario Salvadoreño, S. A. de C. V.

Nayib Bukele y su hermano, Karim Bukele, reaccionaron un día después de esta publicación y la desacreditaron. “Observen los ´periodistas´ y medios que difunden estas supuestas ´noticias´, y notarán que todos están financiados directamente por Soros a través de sus fundaciones (Open Society, Seattle Foundation, Human Rights Watch, etc.). Pero son ingenuos. No somos perfectos, y estoy seguro de que habrá mucho que criticar y cuestionar. Pero, ¿corrupción? No sean imbéciles”, arremetió el mandatario.

Bukele añade que después de su familia, su “única misión” en esta vida es su “legado”. “Lo único que me desvela es cómo me juzgarán las futuras generaciones (y si acaso existiré para ellas). Pensar que destruiría ambas cosas (mi familia y mi legado) por dinero (que ni siquiera podría gastar tranquilamente) es no entender la mente de contra quien luchan. Pero bueno, tal vez es una suerte tener adversarios (como ellos mismos se autodenominan) con mentes tan pequeñas. No entienden en qué liga estamos jugando”, concluyó Bukele.

Por su parte, su hermano, Karim Bukele, sostuvo que hizo la compra del edificio de “la manera correcta”, ya que esperó a que toda esa zona estuviera “remodelada”. “A pesar de haber estado en venta desde hace años (el edificio), esperé a que toda esa zona estuviese remodelada, a que pasaran las leyes, a que hicieran el cableado subterráneo, etc…, a que SUBIERAN los precios de todas las edificaciones de la zona, para invertir en el centro y demostrar que no solo somos palabras, sino que creemos en lo que decimos”, comentó Karim Bukele.

Karim, así como Nayib Bukele, tildó al medio de ser financiados de Open Society, Seattle Foundation y demás ONGs.

“Si tengo ´información privilegiada´ de las intervenciones que se harán en el Centro, ¿no hubiera sido lógico comprar varios edificios antes de que subieran de precio por las intervenciones? Hubiera pagado menos de un cuarto de lo que me costó. Pero no, esperé a que todo sucediera, porque era lo moralmente correcto. Lo hice bajo mi nombre, usando el sistema bancario privado, cheques con mi firma, declarando y pagando todos los impuestos por la transacción y con documentos públicos frente a los previos dueños, en las oficinas del banco con el que ellos trabajan”, comentó Karim Bukele.

Bukele informó que estuvo yendo al centro de San Salvador “para verificar” la restauración de ese edificio, “abandonado y casi perdido totalmente” (…) “Así que lo siento, seguiré invirtiendo en mi país, así les moleste a ustedes; usando mi nombre y declarando mis ingresos”, concluyó.

El hermano de Bukele, en otra publicación informó que también compró la Casa Samayoa, en el centro de San Salvador, esta, se vendía por medio millón de dólares en Marketplace de Facebook. “La voy a restaurar. Va a quedar bien bonita. Por cierto, esa queda fuera de la zona delimitada, pero, así como con el otro inmueble, también me gustó el reto de restaurarla y no permitir que se pierda”, finalizó.

