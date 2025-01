Estos son horarios para la primera jornada del Clausura 2025 Redacción Deportes @DiarioCoLatino

Once Deportivo vs FAS en la final del Apertura 2024. Foto: Diario Co Latino/Archivo.

@DiarioCoLatino Este fin de semana es el debut oficial de los clubes de la Primera División en el torneo Clausura 2025, en donde once equipos de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador (LMF) iniciarán su camino en busca del añorado título. La jornada uno arrancará este sábado 18, a las 7:30 p.m., en el estadio Ramón Flores Berrios, en Santa Rosa de Lima, La Unión, donde llegará Alianza de visita a Municipal Limeño, un duelo en el que los dos equipos tratarán de dar lo mejor y dar el primer paso positivo del torneo en busca de los mejores resultados. En los encuentros del domingo. El actual campeón del fútbol salvadoreño 11 Deportivo recibirá en el estadio Arturo Simeón Magaña, en Ahuachapán, al Fuerte San Francisco, a las 3:00 p.m. Será un partido importante porque todos los reflectores en este debut estarán sobre el campeón vigente, para evaluar su inicio en este torneo. La jornada avanzará con la visita de FAS a la casa de Dragón, en el estadio Juan Francisco Barraza, en San Miguel. Un duelo que presentará a uno de los peores equipos del torneo Apertura 2024, los “verdolagas”, y al actual subcampeón del torneo pasado, los tigrillos, que estuvo a un paso de alcanzar la gloria del torneo pero que fue superado por el tanque fronterizo. Ese partido se disputará a las 3:00 p.m. En el mismo horario se llevará a cabo un encuentro entre migueleños, en el cual Águila se presentará como visitante a la casa de Cacahuatique, en el Complejo Deportivo Chapeltique, en busca de lo que dejó escapar en el torneo anterior, y es que a pesar de ser uno de los equipos más destacados en el Apertura 2024, el equipo no pudo lograr su cometido y se quedó sin título. Este partido también se disputará de forma simultánea a los dos anteriores. El último encuentro de esta fecha se disputará a las 3:15 p.m. en el estadio Antonio Toledo Valle, en Zacatecoluca, con la serie de Platense vs Firpo. Otro encuentro que engloba a uno de los peores equipos del torneo pasado, que en este caso es el cuadro amarillo, y a otro equipo que destacó entre los favoritos y los más regulares, pero que en las últimas instancias no pudo acercarse más al título. Para esa fecha se prevé que el equipo que descansará es Isidro Metapán. Comparte esto: Facebook

