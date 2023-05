Este gobierno tiene como objetivo principal seguir en el poder: padre Vicente Chopin

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El sacerdote diocesano, Juan Vicente Chopin, señaló que el 1 de junio se cumplen 4 años del gobierno de Nayib Bukele, a esta fecha se comprueba que el régimen actual es autocrático, debido a su falta de transparencia en las finanzas y la libertad de prensa.

“Este gobierno llegó a la presidencia por la vía democrática, pero al final utiliza mecanismos de la forma monárquica, es una sola persona que tiene todo el control; los representantes de este gobierno buscan la permanencia en el poder, no buscan el beneficio para el país, más bien el objetivo es seguir en poder”, afirmó en el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.

Asimismo, dijo que en campaña se hicieron promesas demasiado grandes como el Tren del Pacífico, Aeropuerto en La Unión, Ciudad Bitcoin, entre otras, por el incumplimiento de estos proyectos en las próximas elecciones de 2024 muchas personas ya no le darán su voto nuevamente.

Según el religioso, la población votó apegándose a las reglas que tiene el régimen, para el partido oficialista el punto esencial en las elecciones de 2024 no es ganar las alcaldías o el Ejecutivo, sino los diputados de la Asamblea Legislativa, por lo cual deberá cuadrar los números de lo contrario se verán afectados.

Consideró que en los próximos comicios Nuevas Ideas, muy difícilmente obtendrá más de 70 legisladores como lo señaló un diputado del oficialismo, porque si con el apoyo popular de las votaciones anteriores no llegaron a esa cantidad, a esta fecha con el desgaste político no es posible en condiciones normales.

“Para mantenerse en el poder necesitan de un aparato propagandístico fuerte, pero las personas no viven de propaganda, el costo de la canasta básica equivale al 76% del salario mínimo, no le quedaría dinero para educación de calidad, distracción y salud; esto no afecta a las elites acomodadas que pueden resolver sus necesidades”, reiteró.

Chopin también se refirió al Régimen de Excepción, dijo que en una lógica normal el gobierno no puede quitar esta medida adoptada en marzo de 2023, porque sería un caos pues el problema de las pandillas no está solucionado, solo contenido.

El oficialismo está en problemas porque un país no puede mantenerse en Régimen de Excepción toda la vida, con dicha medida la cárcel tiene un valor simbólico no sólo político, es una de las instancias que expresa el “poder político” de un gobernante, es la forma simbólica de quien está instaurado en el Ejecutivo.