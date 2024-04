Estatuitas del centro de San Salvador amenazados por la comuna 

Samuel Amaya

Estatuitas del centro histórico de San Salvador han sido amenazados con ser desalojados por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) pese a que cuentan con los permisos.

“Lo que nos dijeron fue que no podíamos trabajar hasta que nosotros tuviéramos una reunión con ellos (alcaldía), pero nosotros ya tenemos los permisos, tenemos un carnet que se nos ha dado desde el 2017; y el año antepasado (2022) nos entregaron otro carnet que iba a durar en el proceso donde estaba Mario Durán (actual alcalde de San Salvador)”, dijo una de las representantes de este gremio de artistas a Diario Co Latino.

Sin embargo, en los últimos días, los agentes del CAM “han venido como a molestarnos, a incomodarnos y acosarnos; a ellos los mandan de la alcaldía”, dijo una de las afectadas.

Desde que se ejecuta el Plan de Revitalización del Centro Histórico, los estatuitas, aseguran que existe una persona en la comuna capitalina que se encarga de que no desarrollen su trabajo en las plazas centrales del Centro.

“Hace unos días (el 30 de marzo) tuvimos (un) inconveniente, llamaron a la policía y al CAM, y fue una cosa bien absurda, nos querían desalojar, dijeron que nos fuéramos porque no teníamos los permisos, y nosotros les mostramos el carnet que estamos acreditados y ellos dijeron que no”, dijo una de las artistas afectadas.

Por ello, este 4 de abril tuvieron una reunión con una delegada de la alcaldía “y un oficial de la policía, donde las estatuitas plantearon que no les causan problemas. Sin embargo, los de la comuna les han puesto diversas obstaculizaciones para realizar su trabajo, ya que les piden que firmen un documento donde se plasman “cosas arbitrarias hacia el arte”, por ejemplo, “si nosotros cometemos algún desorden, no sabemos qué tipo de desorden porque ahí no lo especifica, entonces, dicen que nos van a llevar detenidos”.

Los estatuitas aseguran que han trabajado por años en el centro y nunca han causado desórdenes. Según comentaron los artistas a Diario Co Latino, son 10 las personas afectadas, las cuales esperan que lleguen a un acuerdo para poder llevar el sustento a sus hogares.