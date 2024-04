Estatuistas del Centro son amenazados por comuna capitalina

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Estatuistas del Centro Histórico de San Salvador alzaron la voz ante las diferentes amenazas y presión que ha ejercido la alcaldía capitalina por utilizar los espacios para la expresión del arte e instaron a las autoridades correspondientes una pronta resolución ante la falta de garantías para proteger a los artistas.

“Nos dijeron que no podíamos trabajar hasta que tuviéramos una reunión con ellos, pero nosotros ya tenemos los permisos; un carnet que se nos ha dado desde 2017, luego se hizo otra gestión y el año antepasado nos entregaron otro carnet para la gestión de Mario Durán, desde entonces siempre han venido a molestarnos a incomodarnos, acosarnos, nos mandan una persona de la alcaldía”, aseguraron los artistas.

Los artistas dijeron a Diario Co Latino que el 30 de marzo tuvieron inconvenientes con las autoridades, llamaron a la policía y al CAM, y “fue una cosa bien absurda”, porque los querían desalojar, “dijeron que nos fuéramos porque no teníamos los permisos, y nosotros les mostramos el carnet que estamos acreditados y ellos dijeron que no”, señalaron.

Una de las artistas dijo que a los 10 estatuistas que no han firmado los documentos que ha dado la alcaldía capitalina son a los únicos que se ha amedrentado. Un documento que de acuerdo a los mismos puede estar sujeto a interpretaciones vagas y, por el cual, se les puede culpar por distintos delitos porque cita cosas “arbitrarias” y les dijeron que podían ser procesados por la PNC o la Fiscalía General de la República (FGR).

“Yo tengo una cierta desconfianza porque me quieren asociar con cosas que no soy, con ese documento ellos podrán decir que yo acepté esas condiciones”, dijo una de las artistas y mencionó que las personas que han firmado el documento podrían haberlo hecho por miedo.

Los artistas denunciaron la informalidad por parte de la comuna capitalina, ya que para poder obtener un permiso para ubicarse en el centro de San Salvador les pidieron, a través de un volante, datos como la solvencia de la policía, una carta de declaración jurada, una carta de recomendación, un portafolio con contenido audiovisual, una actualización de trajes, con la especificación de que a pesar de dar los documentos pertinentes esto no les daba autorización para ocupar cualquier espacio del centro histórico.

“No tendría ningún problema con entregar los papeles, pero tampoco son mis empleadores. Creo que este tipo de cosas se entrega cuando tú vas a trabajar con una empresa y obviamente vas a devengar un sueldo. Si tú le das tu firma ahí hay un apartado que dice que si tú no seguís indicaciones te pueden sacar la policía”, enfatizaron.

Para los estatuistas, el adornar las principales calles del Centro Histórico es una demostración del amor por la cultura del país, a la que no solamente los salvadoreños, sino también extranjeros, se ven sorprendidos cada vez que transitan las calles, por lo que debería haber más apoyo para ellos; sin embargo, no existe una postura favorable para el arte salvadoreño de acuerdo a los mismos.

“Lo que está sucediendo con nosotros es cierta amenaza, que si no firmamos, la policía nos puede venir a sacar y para mí eso es un acto arbitrario, porque no somos ningunos delincuentes o no estamos cometiendo ningún delito en espacios públicos”, fueron las palabras de quienes desde 2016 ocupan los espacios por amor al arte salvadoreño.

Dentro de las amenazas los artistas también dijeron que la alcaldía les dijo que les impondría una multa de un salario mínimo si se movían de los lugares en los que están actualmente, algo que representa preocupación para los artistas por la forma en que los ‘atemorizan’. También han sufrido censura sobre la información cultural que maneja la alcaldía al no ceder los documentos que les han pedido que firmen.