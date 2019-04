“Estamos dispuestos a recibir al presidente electo Nayib Bukele”

Joaquín Salazar

Qin Gang, viceministro de relaciones exteriores de China, afirmó que los hechos y la historia van a comprobar que la apertura de relaciones con El Salvador y República Popular China, ha sido la decisión correcta, ya que si se quiere dar marcha atrás, esto pude causar las consecuencias que no se podrán imaginar, en temas de cooperación, apoyo y apertura al comercio del grande asiático.

Las declaraciones del vice canciller chino, fueron brindadas durante la visita de trabajo que medios salvadoreños realizan en la República Popular China. Además, en reacción a las recientes declaraciones del presidente electo, Nayib Bukele, quien cuestionó la invitación que realizó la Asamblea del Pueblo a diputados de la Asamblea Legislativa.

“Un político que sabe, debe tener reflexiones sobre este tema”, manifestó tajantemente el funcionario chino. Ya que desde su elección, Bukele ha mostrado más interés en la opinión de Estados Unidos, país que claramente ha pedido que no se permita el ingreso de China Popular a El Salvador.

Gang, reconoce que son los gobiernos los que deben de decidir la apertura de relaciones diplomáticas con otros países, pero esto no es una limitante para que diversos sectores políticos, sociales y económicos puedan participar en los intercambios. “Ya que tenemos las relaciones diplomáticas entre China y El Salvador, ahora tendremos suficientes razones para desarrollar medidas de cooperación y esto es algo bastante natural.

Los diputados provienen de diferentes partidos políticos y representan a diferentes sectores sociales y representan la voluntad del pueblo. Por lo que con los diputados queremos iniciar un conocimiento mutuo y profundizar la amistad entre ambos países”, afirmó.

Agregó que la apertura de relaciones diplomáticas con El Salvador, se enfoca en los intereses fundamentales de largo plazo de los pueblos, que no tiene interés político para ciertas personas. “Establecemos las relaciones bajo el gobierno del FMLN, que ha hecho muchas gestiones para la apertura diplomática, pero este proceso tiene influencias profundas para ser desarrollado en el futuro y no importa que gobierno esté gobernando. La parte China tiene la apertura de establecer relaciones diplomáticas con todos los sectores de El Salvador”, explicó el vicecanciller.

De igual manera, aseguró que existe el interés de trabajar y recibir a otros sectores de El Salvador, como empresarios, con la finalidad que conozcan el amplio mercado de consumo que existe en China, el cual supera los mil 400 millones de personas. “Estamos dispuestos a recibir al presidente electo Nayib Bukele, para realizar una visita oficial, ahora como presidente electo. También vamos a recibir a los miembros del futuro gobierno del partido a que pertenece. Son los gobiernos que deben liderar las acciones bilaterales, pero en este proceso también debemos contar con el apoyo, comprensión de todos los sectores para fortalecer las relaciones entre nuestros pueblos”, afirmó el funcionario.

En cuanto a Bukele, el vicecanciller aseguró que es un político muy joven y que tiene aspiraciones políticas. Por lo tanto, confía que el presidente electo va a pensar muy bien las cosas, por los intereses fundamentales de su pueblo.

“El Salvador es un país soberano y debe tomar sus decisiones sobre política exterior de manera independiente”, recalcó.

Transparencia

En cuanto a la apertura de relaciones diplomáticas China y El Salvador, Gang reiteró que no existen otros intereses, que ha sido todo transparente en el proceso. “Todos los trece acuerdos que las partes han firmado han sido publicados por la página web del gobierno salvadoreño, pueden ser consultados. Personalmente he participado en este proceso, con toda seguridad puedo decir que solamente aprobamos una condición que es el principio de una sola China. Después de abordar esta condición podemos hablar de intercambio en cooperación y apoyo, para abrir las perspectivas del desarrollo”, agregó.

El proceso no fue público porque se hace bajo las prácticas internacionales, y recordó que el mismo Gobierno de Estados Unidos, hace 40 años ocultó las negociaciones con China sobre la apertura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Además señaló que algunos países han cuestionado la apertura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y China, esto con “malas intenciones”.

“Algunos países hasta están amenazando de a su país para romper las relaciones con China, esto no tiene nada que ver. Este mismo país que ahora está amenazando a El Salvador, hace 40 años ya ha reconocido este principio de una sola China, ya ha establecido las relaciones diplomáticas, por lo que no está en la condición de amenazar a su país. Este país no tiene derecho a intervenir”, agregó.

El vicecanciller, aseguró que en ningún momento impondrán su voluntad con el gobierno salvadoreño, contrario a ello las relaciones diplomáticas serán basadas en el respeto mutuo.