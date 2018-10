Esencia de Monseñor Romero, Rutilio Grande, Ignacio Ellacuría, 14 de octubre 2018 (V)

Caralvá

La razón de escribir un libro que incluya a estas notables personas es unirme a la inmensa alegría que significa el reconocimiento mundial a su vida y obra.

En nuestra nación, existen miles de personas olvidadas en la democracia que ahora disfrutamos, durante el Siglo XX las generaciones anteriores se enfrentaron a una realidad autoritaria que provocó la guerra civil, en nuestra historia todo demócrata fue acusado de comunista, ello condujo a la justificación del crimen, así miles de salvadoreños fueron asesinados a nombre de la salvación de la Patria, en consecuencia: sacerdotes y demócratas fueron contados entre las víctimas.

El próximo 14 de octubre el mundo católico se prepara para honrar la memoria de Monseñor Romero, así incluiremos en nuestro devocionario patriótico a los miles de ciudadanos que lucharon por éste momento, miles de madres, viudas, hermanos, hermanas, familias, asociaciones, fundaciones, instituciones, etc., representadas en la memoria colectiva, sucede entonces ese momento esencial, único, transformado en universal del: uno, nos, en nosotros y a la inversa: nosotros, nos, en uno: Monseñor Romero.

El martirio de Monseñor Romero identifica un evento memorial similar a Jesús Histórico, ello no significa que el dolor del Gólgota sea un recurso del cristianismo, que el dolor justifica todo el evangelio o incluso que sea inevitable para la consagración de la santidad, debemos recordar que el castigo infringido por el poder terrenal, los sicarios, el imperio romano y sus secuaces, etc., es el mal enquistado en leyes injustas, así el asesinato es una horrenda acción en manos de fanáticos políticos que odian a la fe cristiana, pero en ese contexto debemos recordar que el objetivo del cristianismo es el amor, la transformación del mundo, la bienaventuranza en la tierra, que en toda la vida de Monseñor Romero y Jesús Histórico ellos comparten felizmente su tiempo, la vida, el pan, beben vino en fiestas de amigos y amigas, sufren por la muerte de sus compañeros, acompañan a las viudas en su pesar, pero no buscan el martirio como acto supremo de consagración espiritual, éste último es una agresión de los enemigos de su palabra, esa palabra y memoria que nos acompaña en estos momentos.

De esa forma celebramos su vida, la memoria, un mundo feliz en el nosotros junto a seres tan maravillosos, ellos hacen de nuestra precaria realidad un mundo inmenso de posibilidades solidarias.

