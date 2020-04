Escritos de Herbert Vaquerano

TALULIN (TERREMOTO)

El dos de mayo de 1965 habíamos escalado toda la familia el cerro de San Jacinto.

Al día siguiente fue el terremoto. Recuerdo que me quedé petrificado en la cama y pensé: éste es el cerro.

XXX

Me veo a mí mismo durmiendo, es decir, mi mismo cuerpo… un poco desencajado, por cierto… (La verdad que me intrigan muchas cosas de los sueños, como algunos que no se recuerdan y otros no se olvidan para nada y llegan incluso a mezclarse con la realidad objetiva, es más, algunos se repiten y creo estos últimos son las pesadillas…He leído que hay varias clases de sueños, unos al nivel del subconsciente, otros premonitorios, éstos son los que más me interesan debido al ansia de saber el futuro, la cual, supongo, nos acosa a todos los seres humanos. Por cierto dicen los sicoanalistas se deben tener muy presentes los símbolos en los sueños…)

Sigo durmiendo tranquilo, estoy ahí soñando despierto porque soy espectador de la situación en la cual soy protagonista…Dormimos juntos los cinco primos (los que habíamos escalado el cerro de San Jacinto con nuestros padres). Súbito se abre la tierra con un estruendo horroroso, se precipítan las camas de todos, siento el vacío del averno, la garganta se me cierra de angustia…Despierto porque logro que mi vehemencia lo haga, termina la pesadilla.

TAKIPINI

Takipini en náhuat

quiere decir rayo.

Y en honor

a un antecesor

de mi gato

quien se llamaba rayo

le otorgué ese nombre.

Sepa la Divinidad

de mii felinidad

¡Cómo lo quiero

porque es muy civilizado!

S.S., 23-1-20 de madrugada

MAKUILISUAT HAIKU

Es de noche y siento tu grandiosa florescencia

¡Arbol de las 5 hojas, los 5 pétalos, los 5 sépalos y los 5 soles!

¡Oh Ahuachapan con tus ausoles!

DOS PÓEMAS DE CUARENTENA (Sin fecha)

No esperen mi muerte

para decir frases choteadas:

¡Era tan bueno!

Amenme hoy, ahora

antes que sea demasiado tarde.

(Con influencia de Juana de América y Roque de Kuskatan)

Bestezuelas dípteras

y vampiresas…

quiero preguntarle a

San Francesco di Assisi

si en verdad son hermanos

parangón de tanto “chupasangre”

paseándose campante

sobre el dolor humano.

LOS SONIDOS DE LA NOCHE (Tema de un poemario)

Longicuidad extensa

inmensa entre crujires

abscónditos, recónditos

abrazando la aparente soledad.

Génesis del día

paradoja vital

¿Has amanecido en vela alguna vez?

¿Por qué en vela si lo bello es la oscuridad?

X

A las 4 de la –digamos

madrugada cantan los pájaros diurnos

¿y los nocturnos?

¿los escuchaste alguna vez?

Vienen humos sonoros

canoros pájaros

augurando el nuevo día

-Pero hablamos de la noche:

manto sublime

reconfortador de la rutina

aunque el sueño es difícil

para los insomnes

no sonámbulos

sólo impacientes de la aurora…

x

Se avecina el día

aunque el sol no sale ni se oculta

la Tierra es la que rota.

El problema es descubrir

el sol en ti mismo:

HOMO SOLIS.