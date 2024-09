Ernesto Castro y Alejandro Muyshondt planearon espiar a periodistas y opositores

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Espiar a periodistas y atacarlos antes de que estos publiquen sus reportajes, fue uno de los planes del ahora presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y Alejandro Muyshondt, ex asesor de seguridad nacional, según audios de conversaciones que reveló Héctor Silva Avalos, en INFOBAE.

En agosto de 2020, cuando Ernesto Castro fungía como secretario privado de la Presidencia de Bukele, según menciona la investigación, él y Muyshondt se reunieron para montar una operación de espionaje contra periodistas, medios de comunicación y políticos opositores. En los audios revelados se sostiene que esto, ocurriría fuera de toda base legal, pero todo tipo de información estaría resguardada por si la Fiscalía General de la República investigaba; para así no encontrar nada.

Héctor Silva Ávalos informó que tuvo acceso a ocho horas de grabación de las conversaciones que sostenía Alejandro Muyshondt con distintos funcionarios. Entre ellas, con Ernesto Castro, donde aparentemente se tuvo dos conversaciones en agosto de 2020 con una semana de diferencia.

EN Una de las reuniones, ambos hablan de una amenaza a la ciberseguridad de la Presidencia y sobre la situación interna del partido Nuevas Ideas, hablan también sobre la corrupción en el sistema carcelario y el descontento de la Embajada de los Estados Unidos con Guillermo Gallegos, un alto funcionario (diputado hasta abril de 2024) y aliado de Bukele, que los agentes antidrogas de EEUU lo investigan por presunto narcotráfico desde al menos 2014.

En esa conversación, hablan de poner en marcha una oficina para espiar a periodistas y miembros de la oposición política, la cual sería financiada por Casa Presidencial. “Al hacer esto podemos tener muchos elementos para tener contento al hombre (a Nayib Bukele), son cosas que el hombre necesita”, le dice Castro a Muyshondt en la reunión al hablar del proyecto de espionaje político, como se escucha en la grabación de ese encuentro, de la que Infobae tiene copia, escribió, Silva.

Básicamente, en esa reunión se inició con la idea para en la siguiente presentar avances; y así fue una semana después. El ex asesor de seguridad nacional llegó al segundo encuentro acompañado de Raúl Torres, ingeniero informático y su hombre de confianza. Los dos hombres entran al despacho de Ernesto Castro.

“Al entrar, Muyshondt presenta a Torres y ofrece una breve hoja de vida de su asistente. Torres fue, dice el asesor, quien le ayudó a tumbar en 2019 el sitio de Revista Factum, el medio que en septiembre de aquel año reveló que Nayib Bukele había recibido USD 1.9 millones de Alba Petróleos al inicio de su carrera política, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Alba Petróleos es la filial salvadoreña de Petróleos de Venezuela (PDVSA), un conglomerado de empresas a través de las que, de acuerdo con fiscales estadounidenses y salvadoreños, se lavaron millones de dólares”, comentó la investigación periodística.

En la conversación con Ernesto Castro, Alejandro Muyshondt le explica que hacer lo mismo con periódicos más grandes, como El Diario de Hoy o La Prensa Gráfica, es más difícil. Castro le aclara que eso no es lo que le interesa, sino escuchar a periodistas específicos.

“Nosotros lo que queremos es intervenir a (Jorge) Beltrán Luna, que es completamente diferente… Ehhh… Nosotros ni bajar El Faro… Todo eso son como picardías, ¿verdad? Jodamos a estos y los tenemos una semana, yo qué sé… Pero lo interesante es intervenir a… a Carlos Dada… a esos…”, comentó Ernesto Castro. Es de contextualizar que Luna es periodista de investigación de EDH y Carlos Dada es fundador y actual director de El Faro.

Raúl Torres, quien, hasta ese momento, según Revista Factum, se desempeñaba como empleado de CAPRES como asesor informático, sería el encargado del espionaje. Este le explicó a Castro que el primer paso sería intentar ingresar a los dispositivos electrónicos y cuentas de correo de los sujetos de interés a través de un método conocido como “phishing”, que consiste en enviar enlaces engañosos para que quien los abra dé acceso, sin quererlo, a su información, destacó la investigación.

La información que recolecten de ese espionaje, ha dicho Torres en la reunión, servirá para “armar campañas”, para “cortar” el contacto de los periodistas con sus fuentes y para “saber cuándo se esté armando un reportaje”.

Antes de finalizar la reunión, para pasar al tema de las contrataciones y necesidades administrativas para el proyecto a todas luces, ilegal; Castro reitera que el objetivo principal es darle a Nayib Bukele información de periodistas y opositores, que pueda tener utilidad política para el presidente.

“Lo que tenemos que ver es lo que hace Neto Muyshondt (entonces alcalde de San Salvador)… Lo que tenemos que ver es lo que haga un Norman Quijano (ex de San Salvador por ARENA y expresidente de la A.L), un Rodolfo Parker (entonces diputado opositor) … Al hacer esto podemos tener muchos elementos para tener contento al hombre, son cosas que el hombre necesita”, cerró Ernesto Castro.

Una investigación encabezada por The Citizen Lab, espacio que depende de la Universidad de Toronto en Canadá, acompañada por organizaciones de derechos humanos, determinó que 35 personas, entre ellas 31 periodistas, sufrieron la intervención de sus teléfonos celulares con el software Pegasus entre junio de 2020 y noviembre de 2021 en El Salvador. Uno de los medios de comunicación más golpeados por estas revelaciones es El Faro, con 22 personas afectadas.

Alejandro Muyshondt falleció en febrero de 2024, bajo custodia estatal, supuestamente de “edema pulmonar”, según la versión oficial; sin embargo, Muyshondt fue una posible víctima de tortura por las autoridades, según la basta documentación de su historial. Muyshondt fue capturado en agosto de 2023 tras acusarle de filtrar información a Mauricio Funes. Su captura se da, luego de que revelara información de posible narcotráfico en los diputados de NI.

Castro ataque al mensajero

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Casto, cuestionó este martes al periodista Héctor Silva Avalos y INFOBAE, ya que este mismo medio publicó el año pasado un artículo donde hablan de una fotografía del papa Francisco que se viralizó debido al peculiar atuendo que tenía, “ellos hablan de cómo un software de Inteligencia Artificial, llamado Midjourney, especializado en generación de imágenes y voces realistas a solicitud de los usuarios, dicen ellos mismos”, comentó Castro.

El funcionario atacó al periodista, lo señaló de ser “el operador político” del expresidente Mauricio Funes, “una persona que recibía dádivas, lo dicen las investigaciones de la FGR (…) ¿qué credibilidad puede tener esa persona y ese medio?”.

Casto si bien, dijo todo ello, no respondió directamente si era su voz o no. Hizo mención de la Inteligencia Artificial para tratar de justificar esa investigación. “La verdad que me da risa (…) tratan de hacerse sentir e inventar todas esas cosas”.

Silva a través de su cuenta de X replicó un video de Castro y colocó: “Esta es la frase clave: No responde. Él sabe que es su voz. Él sabe de lo que habló con Alejandro Muyshondt y lo que le pidió. Hace lo que han hecho desde que inició este gobierno: atacar al periodismo para evitarse responder sobre evidencias que, en realidad, no admiten réplica”.

En otra reacción, la diputada por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, sostuvo que “independientemente del mensajero y el mensaje”, en el país “se está buscando limitar la libertad de prensa”.

“La población lo puede ver ahora, se está tratando de limitar el trabajo de los periodistas y también acoso constante a ellos”.

“Hay que dejar que el periodismo haga su trabajo, hay que dejar que se sepa la verdad y por supuesto no hay que entorpecerlo”, externo Villatoro, quien a la vez explicó que incluso en la misma Asamblea Legislativa los periodistas que cubren esa fuente son objetos de acoso por personal institucional y de los mismos funcionarios.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...