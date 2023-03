Equipos playeros listos para la Liga de Fútbol Playa (LFP) Copa Cel 2023

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Otro año más, la arena salvadoreña presidirá la tercera edición de la Liga de Fútbol Playa (LFP) Copa Cel 2023, que será inaugurado este sábado en el estadio nacional de la Costa del Sol donde participarán 30 equipos del deporte, tanto femeninos como masculinos, por consagrarse con el título del mejor cuadro playero del país. Para los equipos habrá premios económicos hasta de $3 mil.

El torneo dará inicio con once partidos este fin de semana, de la categoría masculina, El Espino vs Isla Méndez, Rancho Viejo vs Chirilagua, La Pirraya vs La Canoa del Bajo Lempa, San Marcelino vs San Sebastián, y en la categoría femenina, Corral de Mulas vs Puerto el Triunfo, El Espino vs La Canoa del Bajo Lempa, San Marcelino vs Teotepeque, entre otros.

En la categoría masculina, el grupo A estará conformado por Rayos del Bajo Lempa, Warriors, Teotepeque, BS-UES, Barra de Santiago, Apulo Ilopango, Costa del Sol, Barra Ciega y Garita Palmera, y el B por El Espino, Isla de Méndez, Rancho Viejo, Chirilagua, La Pirraya, La Canoa del Bajo Lempa, San Marcelino, San Sebastián y Puerto El Triunfo.

Y en la femenina, grupo A: Barra de Santiago, Apulo Ilopango, Rayos del Bajo Lempa, Garita Palmera, Costa del Sol y BS-UES, y en el B: Corral de Mulas, Puerto El Triunfo, El Espino, La Canoa del Bajo Lempa, San Marcelino y Teotepeque.