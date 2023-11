Equipos de la Liga Femenina definirán a los semifinalistas del Apertura

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La Liga Femenina disputó los encuentros de cuartos de final de ida, para dejar a algunos clubes con cierta ventaja en su camino a las semifinales del Apertura 2023. Aún después de la fase regular del campeonato, Jocoro y Alianza resuenan como los favoritos a optar por el título al sentenciar casi de forma absoluta su boleto a la siguiente fase.

Alianza Women no perdonó a Fuerte San Francisco y en calidad de visitante goleó con un repoker de goles a las azulejas, en el estadio Correcaminos en San Francisco Gotera, Morazán; con un triplete de Stefany Rivas, un tanto de Nelly Ramírez y Jenifer Flores. El cuadro capitalino definirá su presencia en la siguiente fase este sábado a las 10:00 a.m. en el estadio Cuscatlán.

Otro equipo que también dejó casi sellado su boleto a la siguiente fase es Jocoro, líder invicto del grupo A, quien en esta ocasión goleó 3-5 a Isidro Metapán como visitante en el “Calero” Suárez. Para el cuadro fogonero marcó Damaris Quelez, Vanessa Reyes (doblete) un gol de Alejandra Herrera y Katherine Herrera. Para las locales, definió Estefany Sotelo y un doblete de Keila Lino.

En la serie entre FAS vs Águila, el club santaneco se quedó con una ventaja mínima al vencer a las migueleñas 3-2, en el Óscar Quiteño. En un juego reñido fue el cuadro emplumado el que abrió el marcador, con el gol de Verónica Rubio para posteriormente Fátima Mancía generar el segundo. En cuanto a las locales Sandra Tamacas y un doblete de Camila Barahona le dieron la victoria a las tigrillas.

Con ventaja de 2 a 0, Platense o el equipo que también se puso en ventaja en los partidos de ida al vencer al Dragón con un doblete de Mónica Rodríguez en los 51’ y 61’ que dejó a las emplumadas con una ventaja importante para que este fin de semana sentencie en su boleto a las semifinales en busca del título de la liga femenina.

El calendario para los partidos de vuelta de los cuartos de final en la Liga Femenina están programados de la siguiente forma: Águila vs FAS a las 10:00 a.m. en el estadio Municipal Quelepa, San Miguel; Alianza Women vs Fuerte San Francisco a la misma hora en el estadio Cuscatlán; Jocoro vs Metapán a la 1:00 p.m. en Tierra de Fuego y Platense vs Dragón a las 3:00 p.m. en el Toledo Valle.