“En Encuentra24 sus ventas tendrán mucho alcance y aceleración ”, Boris Métraux

Yaneth Estrada

@caricheop

Los tiempos actuales requieren la adaptación a las nuevas tecnologías que ofrezcan mayores oportunidades, para realizar negocios, más para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, que debido a la pandemia del 2020 tuvo un decrecimiento del 60.75%, según datos del Ministerio de Hacienda (MH). Un 77.9% no utiliza internet, por eso, Encuentra24 presenta la plataforma más grande de compra y venta de la región, que se consolida en El Salvador, y ahora se podrá contar con todos los servicios de clasificados en línea y muchos beneficios.

En esta plataforma se pueden vender autos, productos electrónicos, casas, apartamentos y mucho más. Además, para quienes pertenecen a Bienes Raíces estarán disponibles en el marketplace de inmuebles Casas24.com, parte de Encuentra24, exclusivo para corredores, propietarios y constructoras. “Ahora los anunciantes de Encuentra24 tendrán mucho alcance y aceleración en sus ventas. Los usuarios no tendrán que buscar en diferentes plataformas, ya que en una sola encontrarán todo lo que necesitan. Tendrán una mejor experiencia en comprar rápido y se beneficiarán de toda la inteligencia de nuestro sistema”, manifestó Boris Métraux, CEO y cofundador de Encuentra24.

Métraux explicó que luego de 8 meses de una cuarentena domiciliaria obligatoria y con medidas de bio-seguridad, aún vigentes en todo el mundo, este espacio virtual brinda la oportunidad de conocer a nuevos consumidores, no solo en el país o la región, sino en el mundo entero, para tratar de impulsar la economía. Para este emprendedor, con más de 15 años de trayectoria, una idea es sola una idea hasta que la trabajas, ejecutas y llevas adelante en un negocio, tomando en cuenta que con 5 millones de usuarios, alguien puede estar interesado en comprar o apoyar esa idea o producto.

La migración de datos se realiza, luego de que Encuentra24 adquiriere las operaciones de OLX en Centroamérica, convirtiéndose en la nueva opción de compra-venta para el istmo. Esta fusión ha proporcionado a cerca de 5 millones de usuarios en toda la región, con un alcance de más de 50 millones de habitantes, el acceso a una nueva experiencia de compra y venta en línea de primera clase.

Intenta nuevas alternativas

Para el experto en las cuatro necesidades principales para la región son: dónde vivir, cómo transportarse (vehículos), encontrar empleo y vender algo que tienen en casa y ya no lo ocupan. Estos son 4 pilares que se pueden cubrir eficazmente en la plataforma. “Lo importante de estas alternativas para realizar negocios es que no hay límite de edad, sabemos que en el mundo las personas arriba de 70 años pueden aprender a utilizar la tecnología, cuesta un poquito más, pero es posible. También, en los últimos 10 meses, hubo un avance sobre cómo usar las tecnologías, por eso el internet fue importante durante las cuarentenas y a pesar del encierro, tenemos la posibilidad de movernos más rápido, de construir y adaptarnos a los cambios, donde la gente debe adaptarse, no hay otra salida”, dijo Métraux.

Los interesados pueden registrarse en la plataforma de forma gratuita y comenzar a ofrecer productos o adquirir membresías (para empresas) con la que tendrás atención personalizada, apoyo de expertos para potenciar tu negocios sobre cómo actuar y cómo tener medidas de seguridad. Las categorías con costo son inmobiliaria y autos para empresas, no para personas individuales, esto por costo de publicidad y posicionamiento.

Un dato importante de Encuentra24 es que en esto momentos, como ayuda a la comunidad de la región, ofrece de manera gratuita la sección de empleos o vacantes como un aporte a la industria y a la economía local. Actualmente, existen cerca de mil empleos en línea en El Salvador y son datos que van aumento cada día. “Porque encontrar a una persona, en un momento clave es muy importante para las empresas”, recalcó.

Asimismo, Métraux detalló que “encuentra24 se ha ido fortaleciendo en los últimos años, y podemos acelerar este crecimiento de formas innovadoras. Estamos dedicados a brindar a nuestros usuarios la mejor experiencia posible en este momento clave que vive el mundo».

Categorías y convenios

Las ofertas se han fortalecido en categorías claves, incluidas las inmobiliarias, industria automotriz, oportunidades laborales y Comercio Electrónico de productos y servicios nuevos y de poco uso. Se conoció que, recientemente, Encuentra24 firmó un convenio con la Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces, la cual permitirá múltiples beneficios para los profesionales de la compra-venta de propiedades agremiados en ese país.

Este acuerdo incluye patrocinio de eventos y conferencias organizadas por la Cámara, beneficios especiales y diferentes paquetes para los miembros de esta gremial, entre ellos descuentos exclusivos en productos publicitarios, e incluir el logo de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces en todas las propiedades de sus miembros.