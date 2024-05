Ponen a disposición 24 mil entradas gratuitas para el amistoso Selecta vs Cádiz

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) brindó detalles de “Una Noche Mágica”, gala donde se rendirá homenaje al legendario Jorge “El Mágico” González, el próximo 30 de mayo, y para la cual se han destinado 24,000 boletos gratuitos.

“Todos conocen cómo se encontraba él Estadio ‘El Mágico’ González y después de nuestra intervención hace aproximadamente dos años (…). Mencionamos que íbamos a hacer un partido de fútbol (para la inauguración) a donde nos estamos encaminando, que íbamos a hacerle los honores a Jorge y es lo que estamos tratando de hacer porque no hay mejor cosa que hacerlas en vida”, comentó el presidente del INDES, Yamil Bukele.

El titular destacó que se invirtieron $115.2 millones para la remodelación y reconstrucción de los escenarios deportivos “más emblemáticos del país”, que se utilizaron para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y entre ellos el estadio que hace honor al futbolista más importante de la historia del deporte salvadoreño.

“Un homenaje al más grande jugador de fútbol de El Salvador en toda la historia, no hay duda que es Jorge, creo incluso que no dimensiona o no se imagina lo que le genera, sigue siendo Jorge con su sencillez y su carisma”, agregó.

Tanto jugadores como cuerpo técnico, autoridades y la prensa española, por parte del equipo de Cádiz, llegará El Salvador el 27 de mayo, de cara al encuentro contra la selección azul y blanco, aproximadamente 90 personas que arribarán el lunes a las 6 de la tarde. Para los invitados se pondrá a disposición dos autobuses con la imagen del mágico para el transporte.

El 28 de mayo se llevará a cabo un conversatorio entre amistades “El Mágico” y una charla con la prensa nacional e internacional.

Al siguiente día, el 29 del mismo mes, se desarrollará una “actividad social”, a través del programa la Liga Valores y Oportunidad y la Fundación Mágico donde se atenderán a 200 niños y niñas.

Ese mismo día, se homenajeará a “El Mágico” con la inauguración del museo que lleva su nombre, lugar que resguarda algunas piezas de colección nacional e internacional, también habrá actividades interactivas dentro del mismo lugar, se desvelarán piezas, trofeos, entre otras cosas. A la actividad asistirán aproximadamente 300 personas.

En la gala del mismo día, se presentará un documental producido por el INDES, que rendirá homenaje al ex jugador cadista.

El 30 del mismo mes, en el estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, a las 8:00 p.m. se disputará el juego amistoso internacional entre la selección salvadoreña y Cádiz CF. Las puertas se abrirán a las 4:00 p.m. y para este juego se han habilitado 24 mil boletos de forma gratuita. El día del encuentro, fuera del estadio se colocará una estatua alusiva al jugador.

Los salvadoreños pueden adquirir los boletos a través del sitio web de Fun Capital desde las 12:00 de la medianoche de este viernes, en el proceso únicamente se debe ingresar el número de DUI para el encuentro del 30 de mayo, para cualquiera de las áreas del estadio; general, parte alta o baja.

El encuentro será transmitido por canal 21, quien tiene los derechos oficiales, también por www.loudsport.com y por el canal oficial español Plaiz. Además de las dos señales radiales nacionales.

Para el encuentro estarán disponibles 1000 personas en el dispositivo de seguridad, 1200 en la logística.