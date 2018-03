En discusión de causales del aborto no deben intervenir partidos

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“ El Estado es laico y no puede legislar con un pensamiento religioso y el Estado no puede decidir, en un derecho de la mujer”, dijo la doctora Sofía Villalta, al considerar que la propuesta de despenalización del aborto por las cuatro causales lleva más de un año y medio en la Asamblea Legislativa.

“Debemos desechar mitos y falsos planteamientos como el que cientos de mujeres se harían un aborto una vez aprobada la ley. Eso no es cierto, soy médica, y he estado en el servicio hospitalario antes del año 1997, y no vi ni un aborto terapéutico en los hospitales de maternidad, por mes y por año era mínimo. Además, se ha comprobado que en países con despenalización del aborto las cifras disminuyen”, alegó.

El Foro Nacional de la Salud (FNS), la Federación Democrática Internacional de Mujeres El Salvador (FDIM) y el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador (CEGUES) se pronunciaron por una pronta resolución para el anteproyecto de despenalización del aborto por las cuatro causales. Las cuatro causales para la despenalización del aborto contempla si el embarazo pone en riesgo la vida o salud de la mujer, cuando un embarazo es médicamente inviable, si es producto de una violación o trata de personas o ante un embarazo que es producto de una violación en menores de edad.

Morena Murillo, del FNS, afirmó que después de un año y cinco meses de presentada la propuesta en la Asamblea Legislativa, que ha sido discutida ampliamente entre diversos sectores médicos, abogados, y colectivos de mujeres y juveniles, han planteado una propuesta de reforma a la penalización absoluta del aborto.

“Lamentamos que este tema no avance, y solo reluce en tiempos electorales, porque es una forma de presión social a los funcionarios, y no se dan cuenta, que están decidiendo sobre el derecho a la vida y la salud de la mujer, pero la crítica de sectores conservadores, están interviniendo desde su visión religiosa, cuando El Salvador es un Estado laico”, recalcó.

Mientras, Delia Cornejo, de Las Mélidas, llamó a mantener la coherencia de sus principios de la democracia y votar sobre el tema bajo un marco de derechos humanos, salud pública y la justicia social.

“La investigación que realizó el UNPFA, con el Ministerio de Salud y otros ministerios demostraron que más de mil 500 niñas, entre 9 a 14 años, fueron violadas y embarazadas, y lástima que las familias de esas niñas tienen miedo de acompañarnos en esta lucha para proteger sus derechos, y los hombres son los que violan, no son mujeres… y recordemos hombres son los que legislan”, reiteró.