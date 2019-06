Empleados de la SIS piden reunión con Presidente Bukele

Yaneth Estrada

@caricheop

Cerca de 125 empleados, de la recién eliminada Secretaria de Inclusión Social (SIS), pidieron al Presidente de la República Nayib Bukele, una audiencia para exponer los casos y garantizar el respeto a sus derechos humanos y laborales.

“Pedimos al Señor Presidente de la República, rectificar la decisión de cesarnos de nuestros puestos de trabajo y que nos de la posibilidad de ser reubicados donde mejor le sirvamos”, expresaron en conferencia de prensa.

Este domingo, luego de su toma de posesión y en reunión con su Consejo de Ministros, el Mandatario aprobó la supresión de las secretarías de Inclusión Social, Técnica, Gobernabilidad y Transparencia de la Presidencia de la República. Esto tras argumentar que esos puestos eran ocupados “por militantes”.

Sin embargo, expusieron que muchos, en puestos de ellos, se desempeñaban como técnicos, sin afiliación partidaria y sometidos a procesos de selección por Recursos Humanos, pidieron una oportunidad para ser escuchados y demostrar su competencia y conocimientos.

“Hacemos del conocimiento de la población salvadoreña, que nuestras plazas se encuentran bajo Ley de Salarios, no pueden ser suprimidas sin seguir el debido proceso y sin un claro pronunciamiento de la Asamblea Legislativa”, explicó Helen Martínez, una de las afectadas.

Asimismo, aclaró que “la Secretaria de Inclusión Social, no solo esta conformada por el programa de Ciudad Mujer y la Diversidad Sexual, que de acuerdo a lo expresado por el Señor Presidente, serían reubicados en otros ministerios, sino que Inclusión Social tiene otros programas y áreas de trabajo que dan soporte jurídico, administrativo, informático, comunicaciones y de planificación”.

Interrupción y declaraciones

Con varios medios de comunicación presentes, representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH) y de derecho laboral, otro grupo de sindicalistas interrumpió abruptamente y empezó a gritar, a reventar cohetes, a tratar de impedir que se siguiera con la conferencia de prensa.

Acto seguido, Orlando Silva, secretario general del Sindicado de la SIS, aseguró enérgicamente que “no se preocupen, me dijeron que les comunicara que sus trabajos van a estar garantizados, lo que se va hacer es reacomodar, no sean manipulados”, pero al cuestionar si existía algún tipo de documento o compromiso firmado, expresó que “en este momento no tenemos otras indicaciones”.

Por parte, Melissa Melara, (del primer grupo) encargada de derechos humanos de la SIS, para la población con discapacidad se desplazó en su silla de ruedas para enfatizar que “a mi como defensora y activista de derechos humanos nadie me manipula y yo soy libre, consciente y conocedora de lo que hago”, por eso, destacó que este proceso se está llevando a cabo en total apego y defensa a los derechos humanos.

De acuerdo a estimaciones, de las cuatro secretarías suprimidas, los despedidos serían cerca de 480 de forma directa y en algunos casos ya se inició la fase de denuncias en la PDDH. Asimismo, al consultar a sus representantes de la PDDH en el lugar, se limitaron a decir que en su momento, la procuradora Raquel Caballero hará un pronunciamiento.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, comentó que las instrucciones directas del Presidente Nayib Bukele es “separar los cargos de confianza”, y eso está contemplado en la legislación salvadoreña y en resoluciones de la Sala de Constitucional.

“Al resto de trabajadores se les garantiza su estabilidad laboral, lo que se están moviendo son única y exclusivamente cargos de confianza”, enfatizó Castro.

En cuanto a los trabajadores de las secretarías que fueron eliminadas por el Presidente, el ministro indicó que algunos de sus empleados serán “reinsertados en otras áreas, otros se está armando el debido proceso de indemnización.

El Presidente ha dado dos instrucciones: una la separación de los cargos de confianza y la modificación del organigrama; dos respetar el debido proceso a la clase trabajadora”, explicó Castro.