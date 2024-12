Empleados de la PDDH expresan preocupación por cambios laborales y posibles despidos

Redacción YSUCA

Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han expresado su preocupación por el ambiente de ansiedad que se vive en la institución, debido a que desde hace una semana recibieron indicaciones de un cambio en su horario laboral. Según el nuevo horario, ingresarán a las 6:30 de la mañana y saldrán a la 1:00 de la tarde.

Sin embargo, la noche del jueves 12 de diciembre fueron notificados, vía WhatsApp, que a partir del viernes 13 de diciembre, trabajarán en modalidad de teletrabajo, con excepción del área de denuncias, donde se atiende al público que presenta quejas por violaciones a derechos humanos.

La preocupación de los empleados radica en que ha circulado información, no formal, que la institución anunciará despidos la próxima semana, y que, posiblemente, con la medida del teletrabajo se pretende anticipar cualquier acción de descontento o protesta de las personas que serían despedidas, considerando que la próxima semana sería la última laboral del 2024.

También señalan que mantener en modalidad presencial el departamento de denuncias tiene el objetivo de generar la apariencia de que la institución está cumpliendo con su mandato, cuando en realidad no es así. Los trabajadores lamentan que el sindicato de la institución no se haya pronunciado al respecto, ya que están en acuerdo con la procuradora, Raquel Caballero.

El cambio de horario no es exclusivo de la PDDH, hay otras instancias de gobierno, como el Ministerio de Educación, que también han contemplado la modalidad de ingreso a las 6:30 am y se retiran a la 1:30 de la tarde, pero sólo aplica para el área metropolitana.

