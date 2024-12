Padre Menjívar insta a encontrarse con Dios

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Nelson Menjívar presidió la homilía de la Santa Misa de la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, este domingo. En su mensaje, destacó que se debe encontrarse con Dios durante toda la vida.

Menjívar sostuvo que si quiere seguir al Señor, no se debe ver atrás, ya que “puede ser que, queriendo la respuesta en otros lugares, se pierda del camino al que Dios le está llamando”.

En ese sentido, el sacerdote dijo que en la vida hay que procurar una cosa y va a ser lo más esencial, “encontrarnos con Cristo”, un encuentro que “verdaderamente nos llene nuestra existencia”.

El evangelio, dijo el padre, también es testigo de muchos personajes que, encontrándose con el reino de Dios, son capaces de dejar todo. “Si no, recordemos aquellas parábolas de aquel hombre que anda en la búsqueda de un tesoro escondido y cuando lo encuentra, vende todo lo que tiene, compra el terreno y se apropia de aquel tesoro. Si no, veamos también la vida de Zaqueo, cuando se encuentra con el Señor y va a su casa a comer, le dice el Señor, -si en algo he cobrado de más, voy a devolver el doble a aquellos que les he podido cometer esa injusticia-“, citó el padre.

Menjívar planteó que, como hermanos en el encuentro con el señor, se deben de mover por la conversión y quitar los obstáculos en el camino para la búsqueda del Señor.

En ese contexto, el líder religioso llamó a congregarse y botar los pecados para estar con bien el Señor, y también, a reencontrarse día con día con las buenas obras y amando al prójimo.

En la procesión de ofrendas, recordaron que Monseñor Romero decía que la alegría que debe embargarse en la próxima llegada del Mesías, “porque nos trae mensaje muy profundo”; en ese sentido, presentaron la Corona de Adviento con 3 velas encendidas, simbolizando que el Mesías es la luz hecha hombre quien viene a encarnarse y convivir en la historia de la humanidad.

También, la comunidad de la cripta recordó que Monseñor Romero decía que María va acompañando a la iglesia a lo largo de toda la historia del cristianismo, por ello presentaron a la Virgen de Guadalupe, simbolizando que en esta advocación María, se dispuso para acompañar la historia de los oprimidos pueblos de América, para demostrar que también “somos hijos e hijas predilectos de Dios”.

