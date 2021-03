Empate con sabor a derrota para la “Azulita”

@DiarioCoLatino

La selecta empató en su segundo partido contra Honduras, que logró el punto que la deja primero junto a Canadá, y a El Salvador tercero del grupo B con un punto, y a 90 minutos de seguir o despedirse de los Olímpicos de Tokio.

Un primer tiempo que dejó desde el primer minuto acciones que demostraron que el duelo sería difícil para los nuestros. Y es que sobre los primeros dos minutos de juego, Honduras se mostró más cómoda en el terreno de juego del Estadio Akron.

Seis minutos más tarde, el catracho José García, en un disparo a puerta mandó por arriba de la portería luego de una jugada que venía desde la línea final. A partir de ese instante Honduras mantuvo la presión alta sobre la Selecta y no la dejó trascender de la media cancha en los primeros minutos del encuentro.

A esta altura El Salvador mostró un mejor traslado de balón, quitándose el dominio catracho de los primeros minutos, pero aún no logra jugadas contundentes al arco contrario.

Pero Honduras no perdió el tiempo y se acercaba por intermedio de Edwin Rodríguez que por la banda derecha, pero Ezequiel Rivas logró evitar el peligro en la línea final.

Sobre los 43 minutos Joshua Pérez cobró un tiro que se fue por lo alto de la meta de Alex Barrios. Un primer tiempo lleno de oportunidades para ambas selecciones que se fueron al descanso con el empate a cero.

Segundo tiempo

Un empate a 1 logró la selección nacional en su segundo partido en el Preolímpico que se juega en Guadalajara, México y que entrega dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio.

En el inicio del segundo tiempo llegó el primer gol del partido por parte de los catrachos, el anotador fue Douglas Martínez, quien anotó con un cabezazo sobre los 20 segundos, en un centro de Luis Palma.

Tras el gol llegó una nueva oportunidad de Douglas Martínez que se fue al ataque hacia la portería salvadoreña, pero en el pase de lujo no le pudo llegar Darixon, salvándose así la meta cuscatleca.

El tanto del empate para la azulita se dio en un primer balón libre que logró Enrico Dueñas, quien disparó a portería con potencia y el portero rechazó, quedando el balón suelto para que Marvin Márquez rematara para el empate sobre los 64’ (1-1).

El hondureño Kervin Arriaga vuelve hacer temblar la portería cuscatleca, al pegarle de tiro libre que se fue por encima de la portería salvadoreña.

Tras varias llegadas de ambos combinados, se dio el final del partido que le deja a El Salvador a esperar la última fecha en la que Honduras y Canadá buscarán el primer lugar y para los nacionales una combinación de resultados, y ganarle a Haití el jueves 25 de marzo.