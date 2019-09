Embarazos en niñas, tema que más aqueja a lideres locales

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Los embarazos en niñas y adolescentes es el tema que más preocupa a lideres locales. En 2016, medicina legal registró 71 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual mientras que en el 2017 fueron 136. Según el mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador 2017, ese año se registraron en El Salvador 19,190 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 a 19 años de edad, es decir, 53 niñas o adolescentes embarazadas por día.

Para Lisseth Guevara de la Asociación de Estudiantes y Profesionales de Trabajo Social un factor clave de la vulnerabilidad en las menores de edad es que “no cuentan con educación sexual para poder defenderse”.

“Hay muchas barreras para hablar de educación integral de la sexualidad la cual debe estar incluida en la currícula educativa y que muchos centros escolares no implementan”, dijo.

Guevara resaltó que en muchos casos los principales violadores sexuales de las niñas son familiares cercanos. “Desde ahí hay una relación de poder que pone en desventaja y sumisión a la niña.

Igual, las madres en muchos casos son dependientes económicas y tienen baja autoestima, son víctimas de violencia de género e incluso violación sexual y carecen de las herramientas para defender a las hijas”, expuso.

El mapa de embarazos presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que en El Salvador las niñas y adolescentes de 10 a 19 años de edad son las principales víctimas de agresión en su domicilio.

“La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia debe garantizar la protección de niñas y niños y la corresponsabilidad de la ciudadanía, el Estado,

organizaciones, la academia, entre otros”, dijo Guevara, quien resaltó la naturalización del patrón patriarcal en el país. “Mientras ella tenga menos de 18 años de edad y otra persona esté manipulando esa decisión, el consentimiento de la niña no tiene validez, porque no solo es víctima de explotación sexual o violación sino también es víctima de trata de personas, una problemáticas que las organizaciones y sociedad civil no están considerando como tal por el desconocimiento de todos los riesgos que esto trae”, agregó, en el diálogo

ciudadano “Abordajes locales sobre la problemática de embarazos en niñas y adolescentes”.

Carlos Rodríguez coordinador del Programa de Gestión del Territorio y Ciudadanía de Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo) afirmó, que el diálogo ciudadano pretende encontrar medidas para la prevención de embarazos en este grupo poblacional. De veinte municipios en proceso de agenda ciudadana, once han adoptado el tema en su lista de trabajo.

“El proyecto busca es que los lideres locales ubiquen los problemas los analicen y conversen con las instituciones municipales, de gobierno como Ministerio de Salud y

Educación y les animen para que refuercen sus acciones en la temática (…) los embarazos en las niñas interrumpen sus oportunidades de formación, trabajo y desarrollo personal”, expresó.

El coordinador afirmó que este fue el primero de una serie de eventos para abordar a nivel nacional diferentes temáticas que preocupan a los ciudadanos en los municipios que residen.