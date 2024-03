Elecciones municipales y al Parlacen con poca afluencia

Por: Iván Escobar

Faltando cuatro minutos para las ocho de la mañana de este domingo 3 de marzo, la señora Carmen Cuadrón Ramos, de 98 años, logró cumplir con su deber cívico de votar, llegó desde tempranas horas al Instituto Nacional General “Francisco Menéndez” (INFRAMEN).

La mujer de la tercera edad fue de las primeras en llegar al centro de votación, como siempre lo ha realizado. En el lugar de entrada se mostró tranquila, ya que no había mucha asistencia de personas, fue atendida por representantes de partidos, quienes le buscaron la urna, pero se encontraba en la segunda planta. Carmen se frustró, ya que a su avanzada edad, el subir más gradas es complicado.

De inmediato, personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), voluntarios de los partidos políticos y particulares intentaron convencer a la mujer para que subiera y cumpliera con su votación. “Pero es su decisión, si quiere la subo chineada, pero si no usted decide”, comentó un hombre. “Que me bajen la urna y voto aquí, no es que sea rebelde pero me mareo subir en algo”.

Al final, casi una hora después de haber ingresado y dar vueltas y escuchar alternativas, la mujer votó y dijo sentirse bien. “Nunca me he equivocado a la hora de votar, y no quería quedarme sin hacerlo hoy…ya voté”, señaló ante los medios de comunicación, que de inmediato registraron la escena.

La presencia de votantes en este centro de votación es muy baja, en comparación con la elección presidencial del pasado 4 de febrero. Mayra Miranda, encargada del centro de votación en el INFRAMEN, destacó la importancia de estos comicios, y dijo que repararon algunos errores que se tenían de la elección pasada. Confirmó que en esta ocasión que en el INFRAMEN, se habilitó una rampa para personas de la tercera edad y sillas de rueda a quienes requieran, como parte de las necesidades detectadas en la ocasión anterior, además, se solventó la parte de los representantes de mesas, “hoy desde antes de las 7 ya se tenían listas todas las mesas”.

El INFRAMEN es uno de los centros más importantes de la capital, se estima que en él voten cerca de 12 mil personas; a nivel nacional el número de centros de votación es de 1,595. El padrón a escala nacional es de 5,473,305, no obstante en esta ocasión la afluencia de votantes en las primeras horas ha sido baja.