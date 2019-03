“El triunfo no se hereda a los débiles”

Lissette Santamaria

@lissantamariaa

Lo que empezó como un proyecto vacacional para Erika Romero y Ada Martínez, propietarias de la marca Closet Urban, se convirtió en un reto personal y profesional.

Dos grandes amigas, iniciaron una tienda online en el año 2011, llamada “Closet urban”, dirigida al segmento masculino. Con el fin de generar ingresos para gastos universitarios y personales.

“No podíamos acceder a un empleo debido a la carga académica de ese momento, así que decidimos emprender y distribuir la ropa solo en temporada vacacional. Poco a poco fuimos creciendo y mejorando algunos aspectos hasta llegar a la creación de una marca ya como tal”, detallaron las emprendedoras.

Enamoradas de su proyecto determinaron su propio estilo y verificaron un precio accesible (las camisas rondan de $10 en adelante), al bolsillo de sus clientes, diseños en tendencias, calidad del producto, servicio y facilidad de entrega en distintos puntos del país.

Ada y Erika, nunca imaginaron cumplir 8 años como marca, ya que en el 2017 lograron poner su local en una zona accesible para sus clientes. “Empezamos con diez prendas no teníamos ni idea si esto funcionaria o no, al ver esto nos hace sentir orgullo y seguridad de nuestra capacidad”, admitieron.

A lo qué preguntamos, ¿cuál es la meta para este 2019? “La meta a corto plazo es introducir nuestra propia línea de productos y accesorios bajo la marca, producidas bajo nuestros propios estándares con un concepto hispter. También la apertura de una segunda tienda en la zona costera con un concepto beach life completo”.

Por ello, las chicas enviaron un mensaje a todas a aquellas mujeres que empiezan como emprendedoras: “primero creer en ellas mismas, que si se puede soñar se puede realizar, que no se detengan, que sean perseverantes, que el triunfo no se hereda de las débiles, no dejar de innovar y si algo no funciona cambiar la manera de cómo se hacen las cosas pues el camino no es fácil, pero se puede. Que no las detenga ser mujer, porque queda claro que el emprendimiento no distingue de género. Cree en tu proyecto, ser persistente, y sobre todo recordar que si eres mujer puedes hacer lo que sea que se te ocurra”.

Con esto queda claro que todo proyecto con amor, dedicación e innovación triunfa y hace querer más y más.

Mujeres los límites solo existen en nuestra mente, no en nuestra habilidad somos capaces de dar mucho y sobresalir en los proyectos tal como estas dos emprendedoras lo han demostrado. Pueden saber más de esta marca a través de sus redes sociales como closet urbano sv en Facebook, @closeturbanosv en Instagram y Whatsapp: +503 7966-2749.