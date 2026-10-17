El Sansón de La Ciudad de Las Colinas

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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

A su memoria

“El regalo más grande que le puedes dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida: Bertold Brecht.

En Santa Tecla encontramos ejemplos de superación y lucha, como nuestra siguiente celebridad que, a pesar de una limitación física en una de sus piernas, no le impidió alcanzar sus sueños y su buen humor ante la vida, atributos que lo convirtieron en El Sansón de la Ciudad de Las Colinas: el recordado Manuel Antonio Sánchez (+).

Toño Sánchez como era conocido en Santa Tecla nació el 19 de julio de 1943, hijo de Manuel Sánchez Dimas (+), y María Isabel de Sánchez (+). Nuestro atleta realizó sus estudios en la Escuela Marcelino García Flamenco; parte de su bachillerato en el desaparecido Liceo Tecleño y su culminación en el extinto Nuevo Liceo Centroamericano de San Salvador.

De niño fue un fiel admirador de Sansón, ya que gustaba de coleccionar pasquines de este héroe bíblico; quien de alguna forma lo motivó a la práctica de la cultura física, ya que, en dichas historietas se realizaban rutinas de ejercicios.

Su afición al fisicoculturismo se oficializó en 1958 influenciado por atletas de la talla de Arnold Schwarzenegger y Larry Scott (+), entre otros. Sus inicios en esta práctica fueron junto a su hermano Adilio, con quien construyó unas pesas con ruedas de carreta y bancas que tenían en su casa de habitación; lo anterior motivó a nombrar un espacio del inmueble como “Gimnasio Hermanos Sánchez”.

En 1961 participó en el Primer Campeonato Nacional de Fisicoculturismo donde obtuvo medalla de oro en la categoría de “Mejores Brazos” y “Mejor Pecho” de El Salvador. En 1969 fundó en Santa Tecla el “Gimnasio Sánchez”, primer pabellón de esta especialidad y segundo de El Salvador, en el entrenaron luchadores de la talla de Salvador Pérez (El Vikingo), así como jóvenes de respetables familias tecleñas.

En 1980 fundó la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo, fue presidente fundador, delegado nacional, juez internacional y secretario de la Confederación Centroamericana de Fisicoculturismo. En 1984 y 1989 realizó respectivamente el “1er y 2do Campeón de Campeones” con la participación de Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica y Panamá. En 1992, trajo al país a Vince Taylor “Mr. Olimpya”; en 1994 se retiró a la actividad privada.

En julio del presente año se presentó una solicitud al Concejo Municipal para declararlo “Hijo Meritísimo de la Ciudad” por parte de ciudadanos tecleños y la concejal Xiomara Lazo, dicha petición fue ignorada por el alcalde Flores y regidores de su partido. Toño Sánchez se durmió en la paz del Señor el 02 de octubre del presente año.

Reciba hasta el cielo este humilde reconocimiento a su memoria y legado ¡Descanse en Paz!

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