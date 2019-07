El Salvador: XXXVII Convención Nacional Ordinaria del FMLN: traspaso de mando de Medardo González a Oscar Ortiz. ¿Se garantiza el rumbo revolucionario?

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez,

Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales Mención Gerencia y Profesor Universitario de la UES en la FMOtal, de San Miguel.

En San Salvador, Pabellón No 1 del CIFCO el domingo 7 de julio de 2019 fue convocada la XXXVII Convención Nacional Ordinaria del FMLN estableciéndose un Quorum de 571 convencionistas a las 9.34 a.m., esto representa un 70.58 % de un total de 809.

Con la convocatoria de 809 convencionistas electos el pasado 16 de junio de todo el país, da inicio la convención en la cual serían electos a través de voto secreto los 13 integrantes de la nueva Comisión Política; se elige además este mismo día a los representantes de los organismos del partido que estaban pendientes siendo estos: el Tribunal de Ética, la Contraloría y el Tribunal de Apelaciones.

La agenda programada para esta XXXVII Convención incluye la presentación del informe del Consejo Nacional, a cargo del secretario general saliente, Medardo González; luego la juramentación de las nuevas autoridades y las elecciones para organismos especializados; y el discurso del secretario general electo Oscar Ortiz.

El secretario general saliente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Medardo González llamó a preservar la unidad revolucionaria, que ha prevalecido en el partido en estos años, y ha sido una herramienta fundamental para enfrentar los diferentes desafíos, al tiempo que llamó a las nuevas autoridades partidarias a fortalecer y dar seguimiento al trabajo territorial que garantice a futuro nuevas victorias electorales.

“La unidad revolucionaria” ha prevalecido en el FMLN, destacó González durante la presentación del informe del Consejo Nacional del FMLN a la XXXVII Convención Nacional. “A pesar de los momentos trágicos y difíciles en nuestro camino, la unidad revolucionaria siempre la supimos mantener”, remarcó el secretario general Medardo González.

Al tiempo que reiteró que la actual coyuntura “es un momento crucial (un tiempo) en el que nosotros aprendimos. Compañero Oscar te entregó el timón de este barco, que no es un velero que se maneja por una sola persona, sino un verdadero barco que sin la mano de cientos y miles de marineros no puede caminar”, concluyó González, en referencia a los retos que asume la nueva dirección del partido, que ahora está a cargo del secretario general Oscar Ortiz y la secretaria adjunta Karina Sosa, las nuevas autoridades del Consejo Nacional y de la Comisión Política electos en el pasado proceso de elecciones internas del 16 de junio.

El secretario general saliente del FMLN recordó que el partido debe trabajar de la mano de la militancia, simpatizantes y población en general para garantizar la continuidad de las transformaciones y logros alcanzados durante las dos administraciones al frente del Ejecutivo (2009-2014 y 2014-2019).

“Aquí estamos siguiendo el camino que otros iniciaron, continuando el rumbo de quienes nos precedieron. Somos los hijos y herederos de aquellos que con su ejemplo de vida y de lucha nos siguen marcando el rumbo”, cerró participación en la XXXVII Convención Nacional del FMLN, Medardo González al concluir su período al frente de la principal fuerza política de izquierda del país.

Luego de recibir un fraterno saludo y buenos deseos de parte de Medardo González, secretario saliente y de los presentes, Ortiz dio paso a la conducción de la XXXVII Convención Nacional Ordinaria para continuar con la elección de los representantes de los organismos antes dichos; así como la elección de la nueva Comisión Política a cargo del electo y ya juramentado Consejo Nacional.

Con una nómina de 58 integrantes del Consejo Nacional del FMLN se eligieron mediante el voto secreto a 13 militantes del FMLN, que conformarán la nueva Comisión Política del único partido de izquierda para asumir la conducción durante los próximos cinco años.

Luego que Medardo González desarrollara su informe al Consejo nacional, Oscar Ortiz asumió la conducción del FMLN como nuevo secretario general este domingo 7 de julio; aseguró que de ahora en adelante la principal fuerza política de izquierda salvadoreña trabajará “como siempre, como una familia de revolucionarios que busca y quiere lo mejor para este país”.

“Vamos a tratar de regresar rápido, no debería tomarnos tanto tiempo para elegir nuestra Comisión Política porque al final de todo el esfuerzo que tenemos hacia adelante es una tarea de todos y de todas, no lo vamos a hacer como persona, no lo vamos a hacer como grupo, no lo vamos a hacer solo colectivos, lo vamos a hacer como lo que hemos sido siempre, una gran familia de revolucionarios, que busca y quiere lo mejor para este país, y ese es el esfuerzo que vamos a realizar”.

Con el llamado a la unidad, a ganarse la confianza y el corazón de la gente, así como dejando en claro que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) será una fuerza política de “oposición inteligente y constructiva”, Oscar Ortiz, secretario general cerró la XXXVII Convención Nacional, ante la presencia de convencionistas provenientes de todas partes del país, a los cuales invitó junto a la militancia a recorrer el país para alcanzar las metas trazadas.

Un aspecto importante de destacar de la Convención es la Resolución hacia la victoria que propuso Medardo González y la cual destaca aspectos tales como: responder a los derechos, exigencias y aspiraciones del pueblo salvadoreño de vivir en una sociedad justa, inclusiva, democrática, equitativa es prioridad para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el compromiso asumido en la XXXVII Convención Nacional Ordinaria.

La Convención Nacional resolvió la creación de una amplia política de alianzas con diferentes sectores y fuerzas sociales afines al FMLN, profundizar la organización de toda la militancia, promover su movilización y formación político ideológica, para profundizar la identidad del FMLN y fortalecer la unidad del único partido de izquierda para seguir en el camino hacia nuevas victorias.

