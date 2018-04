El Salvador: retos y desafios de la nueva legislatura 2018-2021. ¿Cuál será el rumbo?

Compartir ! tweet





Nelson de Jesús Quintanilla Gómez

Sociólogo y Diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador,

períodos 2012-2015 y 2015-2018.

Este 1 de mayo de 2018 inicia labores la nueva legislatura 2018-2021 bajo control absoluto de la derecha y con grandes expectativas para trabajar por un mejor El Salvador, para superar problemas y construir soluciones y ojalá sean pensando en el pueblo que es quien al final de cuentas quita y pone gobernantes y a funcionarios que les representan en diversos espacios de poder y en este caso en la Asamblea Legislativa.

Se vienen muchos retos y desafíos para superar entrampamientos sobre leyes importantes como la ley general de aguas, el código procesal laboral, la reforma constitucional para convertir en derecho humano el agua y la alimentación, ley de soberanía alimentaria, reforma constitucional para elegir con voto libre, secreto y directo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la elección de funcionarios de segundo grado atendiendo a la idoneidad y el respeto a la Constitución, la aprobación del presupuesto general de la nación en tiempo, cumplir las plataformas legislativas atendiendo al diálogo, la concertación, el consenso.

Esta legislatura posee 24 diputados de izquierda y 60 de derecha, son 6 partidos políticos representados y un no partidario (ARENA: 37 diputados, FMLN: 23 diputados, PCN: 9 diputados, GANA: 10 diputados, PDC: 3 diputados, CD: 1 diputado, No partidario: 1); las decisiones de mayoría simple requieren 43 votos y las de mayoría calificada 56, para tener idea cómo se podrían construir los consensos en la toma de decisiones esos datos deben considerarse.

La derecha si quiere puede tomar las decisiones que quiera, pero debe saber que el pueblo es el soberano y que este podrá tomar decisiones en el 2021 en modo contrario al 2018 si se abusa de la correlación y aritmética legislativa, la izquierda perdió el control de la llave en mayoría calificada pero de la misma forma el pueblo tiene las calles para manifestarse y evitar que se abuse del poder de la derecha en la Asamblea.

Esta es la decisión del pueblo, se debe acatar, pero no se debe malinterpretar, no ha dado rienda suelta y a pesar que la derecha tiene mayoría en la democracia no se deben irrespetar las minorías y en muchos casos tendrán que tomarse en cuenta sus propuestas y discutirlas pensando en el beneficio del pueblo y en las demandas ciudadanas que esperan sensatez en las decisiones.

Con la finalidad de tomar las providencias necesarias para la toma de posesión de la nueva legislatura, la mañana de este martes 24 de abril se instaló la Comisión Preparatoria conformada por diputados y diputadas propietarios electos para el periodo 2018-2021.

Dicha comisión será coordinada por el diputado Mario Tenorio (GANA); además de los legisladores Ricardo Velásquez Parker (ARENA); Cristina Cornejo (FMLN); Raúl Beltrán Bonilla (PCN); Juan José Martel (CD) y Leonardo Bonilla (No Partidario).

La Comisión es la encargada de convocar a la Comisión de Instalación, instancia responsable de verificar la documentación de los parlamentarios entrantes. En ese marco, la Comisión Preparatoria ha convocado para el 1 de mayo a las 10:00 a.m. en las instalaciones del palacio legislativo.

Como parte del proceso y previo a la toma de posesión se hace un protocolo de entendimiento que busca establecer acuerdo de cómo se integrará la Junta Directiva y las comisiones, entre otras cosas.

Para el FMLN no será cosa fácil, pero tampoco será imposible si se toma en cuenta que se debe respetar la voluntad del pueblo y reconocer el peso político de cada quien será fundamental para los entendimientos, la proporcionalidad será clave, pero la voluntad política será fundamental para avanzar en una legislatura que cumpla sus compromisos y atienda la voluntad del soberano.

Para la izquierda nunca ha sido fácil pero la convicción de lucha será siempre fundamental, la correlación está en contra, pero la visión y concepción de lucha estará siempre en disposición para cumplirle al pueblo y si no se logra por la correlación, que el pueblo vea al FMLN luchando por los ideales y el compromiso con el pueblo.

El Frente siempre estará del lado del pueblo, del lado de los trabajadores, de la gente más desposeída, ese es el compromiso; la derecha sin embargo tiene compromisos con los grandes empresarios, esos son sus patrones y además sus patrocinadores; el compromiso de la derecha son sus privilegios y el apoyo a la empresa privada, a los burgueses oligárquicos, pero ARENA y el resto de partidos de derecha deben saber que también el pueblo voto por ustedes, por tanto no deben defraudarlo, sino más tarde pasara¡á la factura.

En el parlamento hay diversos intereses, los grupos parlamentarios representan diferentes sectores o grupos sociales, sin embargo en términos generales es el pueblo quien da su voto para elegir un representante ante el primer órgano de Estado y si no se le cumple, este podrá castigar con el voto en unas próximas elecciones, esa es su arma más poderosa, el voto.

Que en esta legislatura prive la sensatez y la voluntad del pueblo, que no sea el grito y la soberbia de algunos parlamentarios, o las ínfulas de poder de quienes tienen mayoría por ahora en la Asamblea, que no sea el chantaje, no el poder político que esté por encima de las decisiones.

Esperamos que haya un rumbo positivo, de parlamentarismo sensato y de usos del poder de manera racional, pensando en la gente y no en intereses mezquinos o de grupos de poder y menos de poderes fácticos, ojalá los criminales no tengan incidencia por haber dado un voto por algún partido o por algún candidato, que sea la demanda ciudadana la que tenga eco en las decisiones y no el compromiso de campaña.

A juzgar por los hechos, que prive la democracia y que las decisiones beneficien al pueblo.

nquintanillagomez@yahoo.com, nquintanillagomez@gmail.com, y nelson.quintanilla@asamblea.gob.sv y Blogs: sociología-politica.blogspot.com