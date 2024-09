El Salvador reportó en el 2023 por lo menos 6 homicidios de personas LGBTI

Alessia Genoves

Colaboradora

Seis homicidios de personas LGBT fueron registrados en El Salvador durante el año 2023, según se reporta en el Informe anual 2023 sobre Homicidios de Personas LGBT en América Latina, elaborado por la Red Sin Violencia de América Latina. Este número representa un aumento significativo respecto al único caso reportado en 2022.

El incremento en El Salvador se enmarca en una tendencia regional, donde un total de 364 homicidios de personas LGBT fueron documentados en 10 países de América Latina y el Caribe durante 2023, lo que representa un aumento del 5.5% en comparación con el año anterior.

Las víctimas: Mujeres trans y hombres gays

El informe detalla la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Las mujeres trans fueron las más afectadas con 146 casos, seguidas por los hombres cis gay con 129 casos.

Se registraron 31casos de mujeres cis lesbianas, 24 de hombres cis bisexuales y 10 de hombres trans. Además, se reportaron 3 casos de mujeres cis bisexuales y 2 de personas no binarias. En 19 casos no se pudo determinar la orientación sexual o identidad de género específica de las víctimas.

El informe detalla los métodos o armas empleados en los homicidios. Las armas de fuego fueron las más utilizadas, con 142 casos. Los objetos cortantes o punzantes se usaron en 46 casos, mientras que el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación se empleó en 20 ocasiones.

La fuerza corporal fue el método en 14 casos, y los objetos romos o sin filo en 8. Otros objetos no especificados se utilizaron en 25 casos. En 109 casos, el método no pudo ser determinado o especificado.

La mayoría, 155 casos, ocurrieron en espacios abiertos, calles o transporte público. Los domicilios particulares fueron escenario de 83 homicidios. Dieciséis casos se registraron en establecimientos comerciales o públicos no residenciales, mientras que 10 ocurrieron en hoteles o moteles.

Seis homicidios tuvieron lugar en prisiones o instituciones penales, y uno en un entorno de atención institucional.

Seis casos más ocurrieron en otros lugares no especificados. En 87 casos, el lugar de ocurrencia no pudo ser determinado.

El Salvador: Aumento de homicidios LGBT en Guerra contra Pandillas

El aumento de homicidios de personas LGBT en El Salvador de 1 en 2022 a 6 en 2023 contrasta con la tendencia general de disminución de homicidios en el país, atribuida al denominado “modelo Bukele” y al estado de excepción vigente desde marzo de 2022. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), El Salvador registró un total de 154 homicidios intencionales en 2022, cifra que aumentó significativamente a 496 en 2023.

El informe señala que el Régimen de Excepción en El Salvador, prorrogado 30 veces consecutivas, ha resultado en más de 70,000 detenciones, equivalentes a más del 1% de la población total del país.

Si bien las cifras oficiales indican una disminución en los índices de criminalidad y homicidios, el informe cuestiona la metodología de conteo, señalando la exclusión de ciertas categorías de muertes en las estadísticas oficiales.

Judicialización de casos de homicidios LGBT en El Salvador

Según las investigaciones de la periodista Alessia Genoves, el Órgano Judicial ha condenado siete homicidios a personas LGBT en El Salvador.

Entre las víctimas se encuentran una persona homosexual y seis personas transexuales. Los otros tres casos no se detallan específicamente en la información proporcionada, pero se menciona que en total, ocho sujetos han sido llevados a prisión por estos crímenes.

1. Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez (mujeres trans): Judicializado por el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca el 20 de febrero de 2021. Expediente: No especificado. Tres miembros de la MS-13 fueron condenados a penas de entre 60 y 66 años de prisión.

2. Víctima identificada como MAHC (mujer trans): Judicializado por el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca. Expediente: 46Z-1B3-19.

Un responsable fue condenado a 13 años de prisión por el asesinato ocurrido el 8 de junio de 2014.

3. Camila Díaz Córdova (mujer trans): Judicializado por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador el 20 de julio de 2020.

Expediente: No especificado. Tres ex-agentes de la Policía Nacional Civil fueron condenados a 20 años de prisión cada uno.

4. Alexandra Landaverde (mujer trans): Judicializado por el Tribunal Segundo de Sentencia. Expediente: No especificado. José Elías Morales Hernández, presunta pareja sentimental de la víctima, fue condenado junto con otros implicados.

Exigen Ley de Identidad

Para El Salvador, el informe sugiere que la Asamblea Legislativa analice nuevamente la propuesta de Ley de Identidad de Género para reconocer la identidad de las personas trans a nivel nacional.

Recomienda que la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) actualice y asegure el cumplimiento de protocolos específicos para poblaciones vulnerables, incluyendo a la población LGBTI+.

Además, propone desarrollar y aplicar protocolos de atención integral para víctimas LGBTI+ de violencia, garantizando atención médica, psicológica y legal sin discriminación. Finalmente, sugiere establecer mecanismos de monitoreo y evaluación para revisar la efectividad de las medidas estatales contra la violencia hacia personas LGBTI+, incluyendo la creación de observatorios de derechos humanos y la realización de informes periódicos.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...