El Salvador refuerza fronteras con apoyo de Estados Unidos

El presidente de la República Nayib Bukele recibe en Casa Presidencial a Kevin McAleean, del US Department of Homeland Security.

@caricheop Con el presidente de la República Nayib Bukele como testigo de honor, el ministro de Seguridad Rogelio Rivas y Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kevin McAleenan firmaron un convenio de cooperación para el fortalecimiento de seguridad en la región. “La carta de entendimiento que se ha firmado hoy (ayer) está orientada a fortalecer las fronteras en la región, la lucha contra el crimen organizado y pandillas, y en compartir información entre las entidades de seguridad”, señaló el mandatario salvadoreño en conferencia de prensa. Asimismo, aclaró que “el control en las fronteras con las patrullas fronterizas no debe verse solo como algo negativo, con estos controles se logra capturar traficantes de personas o de drogas, por ello es importante reforzarlo”. Además, en materia económica Bukele afirmó, “si logramos un verdadero crecimiento (económico), y si logramos combatir la acción de grupos delictivos, los salvadoreños no tendrán motivos para emigrar, y Estados Unidos esta dispuesto a apoyarnos a lograrlo”. Acuerdos Bukele detalló los principales acuerdos llegados en la reunión sostenida este miércoles, el primero es el fortalecimiento de las fronteras salvadoreñas. No solo para la erradicación de la migración irregular, sino también otros temas como el crimen organizado (narcotráfico) y el accionar de las pandillas. También explicó se busca empoderar al país y el gobierno de Estados Unidos desea cooperar en la lucha contra el crimen y la inseguridad, ya que es uno de los impulsores más importante de la migración irregular. “Esta es una de las mejores maneras para reducir la migración”, dijo. Asimismo, el acuerdo establece que se compartirá información biométrica. Esto no esta vinculado con crímenes de pandillas, sino con el narcotráfico. “Se compartirá la información en tiempo real, para determinar si una persona es buscada en otro país, lo que conlleva a reducir el crimen”, afirmó. Finalmente, Bukele no dejó a un lado el tema de los salvadoreños en los Estados Unidos, en el sentido de generar alternativas legales viables para los salvadoreños que viven de manera irregular en el país norteamericano. “Tenemos un diálogo continuo para las alternativas viables para los salvadoreños en Estados Unidos, incluyendo la facilitación de visas de trabajo”, comentó. No es un país seguro McAleenan explicó, “este no es un acuerdo para convertir a El Salvador en un ‘tercer país seguro’, es una carta de intención para colaborar con una base amplia para luchar contra el crimen y las pandillas”. En julio pasado Guatemala firmó un acuerdo migratorio con Estados Unidos considerado por especialistas como: “un mecanismo internacional mediante, el cual cumpliendo con determinadas condiciones es posible que un país acoja los solicitantes de asilo de otro”. “Queremos seguir trabajando de la mano con El Salvador, por ello hemos firmado este acuerdo de cooperación para trabajar juntos en la seguridad y promover la paz y estabilidad para los salvadoreños”, recalcó McAleenan. Según datos proporcionados por el funcionario norteamericano, en mayo pasado Estados Unidos registró a 16,000 salvadoreños intentado ingresar de forma irregular a su territorio, mientras que en agosto disminuyó a 6,000. Compartir Facebook

