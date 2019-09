“El Salvador no puede criminalizar la migración”: Gustavo Acosta

@DiarioCoLatino

La política exterior en El Salvador ha dejado de ser proactiva en los primeros tres meses de la llegada del nuevo Gobierno, limitándose a obedecer las orientaciones del gobierno de Estados Unidos; en el tema migratorio, incluso se dan pasos para crear una “patrulla fronteriza”, algo que lejos de combatir el fenómeno migratorio podría incrementarlo.

Estos signos son negativos de acuerdo al diputado del FMLN, Gustavo Acosta, quien forma parte de la comisión de Relaciones Exterior de la Asamblea Legislativa, tras advertir que en los gobiernos del FMLN se impulsó una política integral en materia de relaciones exteriores.

El parlamentario valoró estos logros alcanzados en la última década precisando que: “tuvimos un saldo positivo de trabajo coordinado entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, en materia de política exterior, en materia de integración centroamericana y en materia de búsqueda de soluciones a la situación de nuestros compatriotas en el exterior”.

No obstante, señaló que a casi 100 días de la llegada del nuevo gobierno, “aquí quieren instaurar un esquema de que ‘estás conmigo o estás contra mí’, y así no es como se construye democracia”, opinó, y reiteró que en materia migratoria “da la impresión que se pretenden que El Salvador se convierta en un país que criminalice la migración”.

“La gente va a buscar otros mecanismos poniendo en riesgo sus vidas. Nosotros no es que estemos fomentando la migración, por supuesto que no. Estamos de acuerdo que hay que generar las condiciones en el país para que la gente no migre, pero el que decide migrar tiene el derecho de hacerlo; y si lo hace el Estado esta obligado en garantizar las condiciones mínimas para que lo haga de una manera segura”, puntualizó.

En materia migratoria hay signos negativos

El FMLN promovió en su momento la aprobación de la Ley de Migración y Extranjería, la cual fue respaldada por el gobierno central anterior, y dio paso a un abordaje humano del tema migratorio, así como las garantías de protección desde el Estado para todo aquel que decida migrar.

En este nuevo contexto, Acosta calificó como signo adverso el querer imponer políticas que solo están respondiendo a los intereses de Estados Unidos; es decir, los compatriotas se vuelven vulnerables ante medidas represivas, de control y acuerdos que no se esclarecen ante la opinión pública, pero que traerán sin duda violaciones a los derechos. En tal sentido recordó que el comportamiento del gobierno central en materia de política exterior carece de un trabajo coordinado, algo que a futuro podría impactar negativamente. Su apoyo a la política estadounidense se fortalece, y quedó evidenciado luego de visitas de dos altos funcionarios de la administración estadounidense, que desembocaron en acuerdos, “que no son públicos”, pero que dejan en claro su acompañamiento para frenar la migración a toda costa.

Al respecto, el legislador cuestiona la pasividad del gobierno salvadoreño sobre este tema, y en particular cuando se conoce que Guatemala asume el rol de “Tercer País Seguro”, acuerdo logrado con Estados Unidos en su lucha por reducir los niveles migratorios en la región. Las administraciones pasadas, mencionó Acosta, trabajaron sobre la base de una estrategia distribuida en tres niveles: la negociación de gobierno a gobierno, el intercambio entre parlamentarios, congresistas y senadores; el otro nivel fue el judicial; y el nivel entre municipios y estados, sin faltar el lobby y trabajo con la comunidad de salvadoreños organizados.

“El gobierno salvadoreño ha dado muestras de solamente cumplir con la agenda norteamericana y no preocuparse por cumplir la agenda salvadoreña”, afirmó, y remarcó que el crear una patrulla fronteriza contradice el espíritu de la ley y se acerca más al interés estadounidense de combatir de forma represiva la migración.

El legislador aseguró que actualmente no hay coordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo, “solo una vez nos hemos reunido con la canciller y fue una reunión más de cortesía e informativa que de trabajo”, recordó.

Los retos

El diputado Acosta reiteró el compromiso del grupo parlamentario de seguir trabajando a favor de la población, con una visión integral y de país desde la Asamblea.

En tanto, precisó que el FMLN potenciará en una agenda legislativa encaminada a dar continuidad al trabajo que se ha venido desarrollando en estos años, no solo en lo referente al tema migratorio; sino en términos generales en materia de relaciones exteriores.

“En materia de relaciones exteriores, lo primero es el respeto irrestricto de los derechos humanos de nuestros compatriotas, en cualquier área. Hemos dicho al presidente de la República que estamos prestos a trabajar en conjunto porque este país no se puede gobernar solo”, manifestó.

Y remarcó que “en todo lo que beneficie a nuestros compatriotas, y le garantice el pleno ejercicio de sus derechos políticos y humanos, van a contar con el FMLN”, dejando en claro que toda aquella acción que vaya en detrimento de la población, de los migrantes y sus derechos “obviamente que va a ser criticado”.