EL SALVADOR: INTELIGENCIA ARTIFICIAL VERSUS INTELIGENCIA HUMANA. Desafíos entre la ciencia y la tecnología

Por: Nelson de Jesús Quintanilla Gómez

Sociólogo y Profesor Universitario de la UES en la FMOtal. De San Miguel.

[email protected] @NelsonQuintani5

Hoy en día esta moda en diferentes espacios de la vida hablar de inteligencia artificial y muy poco de la inteligencia humana. Ahora bien, a que se refiere este importante término de la ciencia y tecnología y cual es la diferencia con la inteligencia humana, como debemos comprenderlo y utilizarlo para ser mas eficientes sin dejar de pensar con cabeza propia para las diferentes actividades cotidianas de la vida.

John McCarthy ofrece la siguiente definición en este documento del 2004 (enlace externo a ibm.com), «Es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Se relaciona con la tarea similar de usar equipos para comprender la inteligencia humana, pero la IA no tiene que ajustarse a los métodos biológicos observables» (IBM, 2023). Además, La inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que desarrolla programas capaces de emular procesos propios de la inteligencia humana. Es decir, las máquinas pueden analizar el entorno y realizar determinadas acciones de manera más o menos autónoma con el fin de lograr objetivos concretos (REPSOL, 2023).

En otras palabras, para algunos autores la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Sin embargo, hay otros que sostienen que la inteligencia artificial hace referencia a sistemas informáticos que buscan imitar la función cognitiva humana a través de máquinas, procesadores y softwares con el objetivo de realizar tareas de procesamiento y análisis de datos. En términos sencillos, se trata de máquinas diseñadas para razonar, aprender, realizar acciones y resolver problemas. La IA integra un diseño de programación que es capaz de almacenar información sobre determinada área para convertirla en conocimiento e implementarla en el día a día de la actividad humana. (FERROVIAL, 2023). En todo caso, debe quedar claro, que la inteligencia artificial es creada por un ser humano haciendo uso de herramientas tecnológicas que ayudan a modernizar el desarrollo científico.

Mientras tanto, la inteligencia humana es un concepto muy amplio, entre otras cosas, implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar abstractamente, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Además, no supone el mero aprendizaje de un texto, una habilidad académica específica, o resolver tests de forma habilidosa, sino una capacidad amplia para comprender el entorno siendo capaz de capturar el significado de las cosas y darles un sentido, o para diseñar estrategias para resolver problemas de la vida cotidiana. Los tests de inteligencia suelen medir algunos aspectos, pero no todos, del amplio abanico que supone la inteligencia. Frecuentemente miden el llamado Cociente Intelectual (CI) relacionando la puntuación de cada individuo con la distribución de la población en función de la edad del mismo. (CONECTIA-PSICOLOGIA, 2023).

Es importante tener claro que la inteligencia humana alcanza unos planos que la inteligencia animal o la inteligencia artificial nunca podrán alcanzar. Parafraseando al Prof. Marina diremos que la inteligencia humana es la transfiguración completa de la inteligencia computacional. La inteligencia humana, en su definición, puede tomar base en la definición de inteligencia computacional, pero el hombre empieza creándola y acaba organizándola, controlándola, dirigiéndola y transformándola. Porque, el ser humano tiene sentimientos, sensaciones y emociones, en constante interacción con el sistema cognitivo: ilusión y desgana, angustia y placer. También placer intelectual. Capacidad de reconocerse, y gestionar sus propias limitaciones, de plantear nuevos problemas, de intuir o inventar nuevas capacidades y posibilidades. Capacidad de autotransfigurarse en la libertad mediante la voluntad: autodeterminarse. (GOBIERNO DE ESPAÑA, 2023) En otras palabras, la inteligencia humana esta por encima de la inteligencia artificial, no debemos atenernos a que la inteligencia artificial resuelva lo que los humanos deben hacer con su mente, con su pensamiento y con su razonamiento.

Con el desarrollo científico técnico, el conocimiento se desarrolla aceleradamente con el uso del internet y toda la revolución que ello implica. Desde luego, la inteligencia humana es la que hace posible el desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir que la inteligencia computacional es determinada por la inteligencia humana, por tanto, la inteligencia humana se autodetermina. Nunca debemos aceptar ni permitir que la inteligencia artificial o computacional le gane a la inteligencia humana, de ocurrir eso, la sociedad estaría al borde de la catástrofe y más allá de la importancia de la inteligencia artificial bajo ninguna circunstancia debemos aceptar o permitir que supere la inteligencia de los seres humanos.

Hoy en día algunos políticos, empresarios, comerciantes y otros profesionistas e incluso no profesionistas quieren manipular la mente humana para fines particulares. Sin embargo, las personas o individuos debemos pensar siempre con cabeza propia y con pensamiento critico para evitar que a través de la tecnología sometan la inteligencia humana con ideas que aparentan ser nuevas pero que son tan dañinas porque engañan a toda persona que no hace uso del razonamiento y del conocimiento de la verdad, no es posible que el ser humano se deje enganchar por medio de las redes sociales para ser manipulado, explotado o estafado en su buena voluntad.

Los grandes desafíos entre la ciencia y la tecnología están planteados en sentido de saber combinar conocimiento humano con uso de herramientas tecnológicas que sin duda alguna aceleran los procesos de producción de conocimiento de la realidad. Sin embargo, el ser humano tiene la ultima palabra para y la capacidad necesaria para no ser sometido a través de la tecnología. Mas bien, la tecnología debe ser una herramienta que contribuya a acelerar los procesos de producción de conocimientos para transformar la realidad y no para que unos pocos se perpetúen en el poder para dominar a las grandes mayorías y para ello, se debe hacer uso del pensamiento crítico del ser humano.