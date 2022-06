EL SALVADOR: BUKELE TRES AÑOS DE FRACASOS, RETROCESOS E IMPROVISACION

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez

El 1 de junio se convertía en un día oportuno para que el presidente de la república hiciera una rendición de cuentas de sus tres años de gestión al frente del gobierno. Sin embargo, aprovecho el espacio de la Asamblea legislativa para hacer un mitin político y un espectáculo mediático en cadena nacional de radio y televisión para seguir adormeciendo a quienes no tienen pensamiento critico y son parte de la barra de aplausos por cualquier cosa que diga. Desde luego, el pueblo esperaba que dijera cuales son los logros en educación, salud, seguridad, empleo, democracia, transparencia, reducción de la pobreza y la desigualdad social, sobre el costo de la vida y las posibilidades de convertir a El Salvador en un país justo, democrático y en desarrollo.

Hay que tener en cuenta que la vigencia ampliada del régimen de excepción por tercer mes consecutivo como el medio para luchar contra inseguridad marca el tercer año de gobierno que cumple el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, este miércoles, 1 de junio. Este es sin duda el principal aspecto de la coyuntura que está utilizándose para meter presos gente inocente que nada tienen que ver con las pandillas y a algunos opositores políticos e incluso a periodistas que no le tiran flores al ejecutivo, justamente este día una persona comentaba que se llevaron a su hermano que andaba comprando en una tienda en el municipio de Chapeltique de San Miguel y sin mediar palabras lo agarraron y se lo llevaron injustamente los policías y agrega “que triste esta situación del país”, solo por hacer números a muchos se los han llevado así. Sin embargo, el gobierno dice a todos esos mas de 35 mil que hemos agarrado son pandilleros, mentiras la realidad es otra.

El famoso plan control territorial es un fracaso total que con los hechos del 26 de marzo de este año en los que hubo 67 asesinatos en todo el país a manos de los pandilleros y luego días después, una investigación periodística del faro hace públicos unos audios de una supuesta negociación del gobierno con los pandilleros y en los que se ven involucrados algunos miembros del gabinete de gobierno. Desde luego, hasta ahora eso no ha sido desmentido y entonces queda en el ambiente que este gobierno a pactado con criminales y entonces ahora se aplica el dicho “el que escupe para el cielo, en la cara le cae”. Desde luego, el pueblo espera que los principales problemas de país se resuelvan de verdad, que sea solo la publicidad porque el presidente no será eterno en ese cargo y la verdad se descubre tarde o temprano, la justicia llegará.

Siempre en el marco del estado de excepción por la seguridad, en el primer mes de mencionado régimen de excepción la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió más de 700 denuncias. Además, “Existen ya algunas denuncias sobre personas que han fallecido dentro de los penales. Lo que no se sabe aún es el origen, la causa, los motivos o quienes podrían ser responsables sobre eso.

Lo cierto es que la PDDH está llevando adelante la investigación”, según lo dijo el procurador Apolonio Tobar. De eso el gobierno no dice nada porque sabe que eso es parte de la improvisación de como mantener los recluidos respetando sus Derechos humanos.

Otro fracaso de estos 3 años de gestión del gobierno de Bukele es la ley que autoriza al Bitcoin como moneda de curso legal. Hubiese sido interesante que el gobierno rindiera un informe de los beneficios de esa ley y cual es el estado actual de los recursos invertidos en esa aventura sin sentido del Sr, Bukele y su bancada de legisladores que lo único que saben es apretar el botón para aprobar todo lo que les dice el presidente y aplaudirle sus discursos de odio cada vez que habla en cadenas nacionales o en sus redes sociales principalmente en Twitter.

En materia de democracia el país a retrocedido 40 años. Es decir ha vuelto a los años 80s donde a las personas las echaban presas por razones políticas como lo que le pasa a miembros del FMLN tales como Violeta Menjívar, Calixto Mejía, Erlinda Handal por mencionar algunos; se despiden trabajadores de muchas instituciones del Estado por razones políticas, se destituyen sin el debido proceso funcionarios tales como Magistrados de la CSJ, Fiscal general de la República, se despide trabajadores por tener 60 años de edad sin pagarles su tiempo laborado y sin el consentimiento de los mismos, no se pagó la deuda política que por derecho les corresponde a los partidos políticos contendientes en eventos electorales, se les quito y no se le pago el FODES a las alcaldías del todo el país, no hay división de poderes ya que el presidente lo controla todo utilizando la bancada legislativa oficialista y los que lo apoyan por dadivas políticas como el PDC, PCN. Entre otras cosas.

El país no tiene rumbo marcado por un plan de desarrollo. Es decir, todo es improvisado a capricho del presidente.

El famoso plan Cuscatlán solo fue un instrumento de campaña hoy nadie ni el propio presidente se acuerda de él. Desde luego, el presidente tiene un plan para buscar la reelección sin que la Constitución se lo permita ya que los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ han hecho una interpretación leguleya de las disposiciones constitucionales. Eso por supuesto será romper con el orden constitucional y el Estado de derecho del país que a la larga traerá graves consecuencias. Finalmente, el país pasa por una crisis política, económica y social que amerita que el pueblo siga manifestándose para derrotar el miedo y recuperar la democracia.