EL SALVADOR 1821-2021:

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (II)

Por Caralvá

Constitución

La fuerza de la Constitución es el referente de las naciones en nuestro caso la guía de orienta a las nacientes fuerzas insurgentes, así lo indican muchos estudios coloniales, además de los indicados por Antonio Filiu Pérez, para los súbditos americanos existía la ambivalencia de luchar por la libertad de España intervenida y al mismo tiempo concebir la liberta de tierras americanas, esa condición no excluía a los militares peninsulares que luchaban contra las fuerzas napoleónicas pero deseaban mantener la férrea dominación en América, así podemos entender a un oficial español llamado José Bustamante y Guerra declarando: “Ni aún con la cuchilla en el cuello juraría jamás al Rey José, ni la Constitución dada en Bayona, que hacia la esclavitud y la miseria de España”, sus palabras textuales que tomo del Manifiesto de Bustamante a los guatemaltecos, de 13 de marzo de 1811, y que fueron reproducidas en periódicos de Sudamérica, confirmándolas algún tiempo después. El premio a esa declaración fue su nombramiento por la Regencia de Capitán General de este Reino el año de 1810, y se posesionó de este puesto el 14 de marzo siguiente. Es posible ser esclavo y amo en diferentes territorios, la historia demuestra que al menos esa convicción le acompaño durante los decisivos años entre 1811-1818.

La referencia a la Constitución de Bustamante es reflejo del momento en Cádiz, la mención a logros significativos: libertad e igualdad en el Cabildo y “Propiedad sean los cimientos sobre que la Cortes de Cádiz traten de levantar la Constitución española, resultando por ello imponderables gloria para el Ayuntamiento de Guatemala que los había propuesto como necesarios antes de haber oído el voto general de la nación”. Se muestran regocijados de que haya sido decretada la libertad de imprenta. Uno de nuestros Diputados Suplentes, don Manuel de Llano, propuesto a las Cortes la Ley de Habeas Corpus, que fue aceptada, con lo que, creen, que se verá en lo que de adelante garantizada la seguridad.

De los eventos que implican en la Provincia de San Salvador, durante la insurrección de 1811 Manuel José Arce señala el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos en su carta del o de noviembre de 1811 a los Ayuntamiento de las Provincias reclamando derechos, pueblo, felicidad con inspiración superior.

El 22 de diciembre de 1811 Matías Delgado en su sermón hace referencia específica a la nueva Constitución, solo meses después del acto insurreccional del 5 de noviembre… “Hoy mismo actualmente estáis congregados en este sagrado templo para implorar del Altísimo el acierto de la nueva Constitución que nos ha de regir y gobernar y que ha de establecer nuestra futura felicidad”.

La Constitución de 1812 convierte a los diputados del Congreso Nacional del Reino de Guatemala en gestores de iniciativas, así el Diputado Presbítero Dr. José Ignacio Ávila, en representación de la Provincia de San Salvador en las Cortes Españolas, pide la erección de la Mitra en San Salvador, un acontecimiento trascendental que pide la liberación de la Iglesia criolla en cualquier caso es un acto político que promueve los cambios jurídicos y políticos en un marco constitucional, las diputaciones provinciales son ejecutadas en 1813 José Matías Delgado fue elegido diputado, ante lo cual debió abandonar su curato y trasladarse a la capital y se instaló el 3 de septiembre de 1813, esta diputación provincial no estaba desprovista de conflictos así lo indicó el presbítero José Simeón Cañas en la sesión inaugural expresó su criterio que la representación de los pueblos en la diputación solo estaba sujeta a las Cortes y no al Jefe Político Bustamante, surge la diferencia de opiniones políticas o en todo caso la interpretación constitucional Bustamante consideró aquello una afrenta a su poder. La diputación elevó acusó públicamente en las Cortes de Cádiz al propio Bustamante: “por haber dilatado con un pretexto frívolo la instalación de la Diputación expresada”… por su omisión en todo lo concerniente a las elecciones de diputados porque no le acomoda que vengan a la península testigos de su conducta y por no haber permitido cantar un Te Deum, después de concluida las elecciones, ni que se imprimiesen éstas… no se conoce la libertad de imprenta, por tener Bustamante previstos a todos los impresores para que nada impriman sin su licencia” en la Cortes los diputados Arispe y Doctor Antonio Larrazábal Larrazábal levantaron su voz contra estos abusos.

En todo ese conjunto de acciones políticas constitucionales surge la insurrección de 1814, con conceptos revolucionarios denunciados por las fuerzas españolas, son tan temidos que claman que ésta insurrección es peor que la de 1811, los elementos son:

Constitución Insurgente, Alcaldes Constitucionales participan y dirigen la confrontación, nominan a la provincia República, establecen relación internacional con José María Morelos[1] líder de insurgencia mexicana, solicitan y logran la liberación de prisioneros políticos, además existe violencia en el evento con fallecidos en las filas insurgentes por la represión española… De tal forma que las autoridades españolas denuncian ese acontecimiento. Es muy importante indicar ese dato junto al evento crucial de 1814, tiene sentido capital puesto que connota una ruptura con la insurrección de 1811, sus acciones han avanzado hacia una Carta Constitucional que refiere a la nación, Bustamante en su informe indica: “los planes del 814 han sido más malignos que los de 811; y si en las primeras conmociones se fijaron en puntos determinados, en la última se avanzaban a meditar una constitución formal de independencia” una exacta definición del movimiento insurgente.

La Constitución es norma jurídica y fundamental para una República en ese tiempo debe considerarse como una consciencia ciudadana con objetivos concretos de independencia, concepto territorial, comprensión de pueblo, autonomía etc. eventos que fijan una calidad superior a la insurrección de 1811.

No obstante, el 4 de mayo de 1814 el Rey Fernando derogó la Constitución de 1812, disolvió las Cortes y fue restaurada hasta marzo de 1820 en ese tiempo el mando de las provincias recae en Gabino Gainza finalmente el 15 de septiembre de 1821 se firma la independencia.

Continuará

