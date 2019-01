“El pueblo ya decidió por la justicia social”: Hugo Martínez

Gloria Silvia Orellana

Yaneth Estrada

@DiarioCoLatino

Banderas, llaveros, camisetas, stickers y pulseras fueron repartidos por los militantes del partido oficial a transeúntes y automovilistas, que a su paso los pedían saludando y sonando sus cláxones o levantando la ‘V’ de la victoria, en el cierre de campaña del FMLN, en Mejicanos.

En este ambiente Hugo Martínez y Karina Sosa reafirmaron su gane el próximo domingo 3 de febrero, lo que la militancia celebró con aplausos.

“No hay marcha atrás, la remontada del FMLN ya está escrita, y por más nos quieran atacar este pueblo decidió por la justicia social”, indicó.

Martínez, punteó su plataforma por lo que mencionó el aumento a las pensiones para mejorar las condiciones de vida de los jubilados.

Así como la propuesta de crear un sistema mixto, para que sea la clase trabajadora la que decida, como decidir quién resguarda sus ahorros.

Otro punto que destacó Martínez fue dirigido a la población juvenil, a quienes reiteró el ofrecimiento de estudios gratuitos y accesibles, además de trabajo.

“El pueblo ya decidió por los paquetes escolares, que incluirá los uniformes deportivos para niñas y niños. Y este pueblo decidió que sus jóvenes necesitan más educación, empleo, deportes y cultura, para que salgan adelante, porque esos jóvenes son el corazón de los cambios”, afirmó.

Se debe recobrar la confianza

Con una abstención que en 2018 superó el 53.91 %, el candidato presidencial del FMLN aseguró que para estas elecciones lo principal es recobrar la confianza y retomar la agenda de justicia social que caracterizó al movimiento de izquierda.

Muy motivado, en su último evento electoral, el efemelenista recalcó que “quiero enviar un mensaje a la clase media de El Salvador, que no vamos a imponer más impuestos y segundo que vamos a revisar los existentes, lo principal es que nos den su voto de confianza y con ese voto Karina y yo vamos a construir un país mejor”.

Detalló que la remontada es un hecho y que eso ha asustado tanto a la oposición que en los últimos días recurrió a los ataques personales y a la difamación. También, enfatizó que para profundizar las conquistas, la justicia social, la lucha contra la marginación, la pobreza y frenar la privatización del agua, el FMLN es la única opción. Martínez consideró que junto a Karina Sosa visitaron todo el país, los 262 municipios, para tener un acercamiento real con los ciudadanos, esto permitió recobrar el apoyo de sectores que tradicionalmente fueron olvidados.

Mencionó que su forma de gobierno será cercana al pueblo, junto al movimiento popular y ciudadano para juntos garantizar y mejorar la continuidad de programas como Ciudad Mujer, entrega de paquete escolar (con uniforme deportivo), pensión básica universal, universidad gratuita y paquete agrícola, entre otros. Además de algunos nuevos como la creación de un Instituto de Veteranos y Veteranas y un programa

especial para ayudar a madres solteras.

Se suman a la remontada

Asimismo, con la visión de continuar el camino de las reivindicaciones sociales, el Movimiento Ciudadanos por el Cambio (MCC) firmó, este miércoles, una carta de entendimiento con la fórmula presidencial del FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa.

Evelyn Mejía, coordinadora nacional del MCC, destacó que “desde ya lo nombramos nuestro presidente, porque sabemos que él (Hugo) va a estar cerca de la gente, eso lo hemos visto. Vamos por los cambios estructurales de El Salvador”.

Entre los acuerdos firmados están trabajar en conjunto para avanzar en el desarrollo económico, social y político y dignificar la calidad de vida de la población así como contribuir para el acercamiento de los servicios básicos.

“Este tipo de acuerdos es importante porque significa que no vamos a estar gobernando solos, que no nos vamos a aislar de ustedes. Vamos a trabajar juntos para conseguir las acciones que ustedes me están pidiendo y la única forma de conseguirlo es trabajando juntos”, dijo el excanciller de la República.