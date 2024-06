“El principal problema de las bajas pensiones está en el concepto de obligados y optados”: Patricio Pineda

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El experto en pensiones, Patricio Pineda, sostuvo en el espacio de entrevista de TVX que las pensiones es uno de los problemas que afecta a la población salvadoreña, ya que siguen siendo bajas y no alcanzan para cubrir los gastos del día a día.

El principal problema de las bajas pensiones está en el concepto de obligados y optados. Si quieren saber si es una persona optada u obligada al sistema, se verifica con la fecha de nacimiento, inició Pineda.

Si la persona nace hasta el 15 de abril de 1962 hacia atrás es una persona optada y si nació después de esa fecha es una persona obligada al sistema de pensiones.

La diferencia entre ser una persona optada u obligada al sistema de pensiones está en que a las personas optadas su cálculo de pensión no es con base a lo que ahorran, sino que el ahorro es una referencia para saber el monto total que se tiene de los que están en la AFP.

“Se dice optados porque ellos tenían al 15 de abril de 1998, cuando inicia operaciones las AFP, podían decidir si se quedaban en el antiguo sistema. Más de 138 mil decidieron pasarse a las AFP, producto de la campaña mediática, que hizo efecto en meterles miedo; al estar ahí se dan cuenta que las pensiones, no tienen nada que ver a las que se calculaban”, dijo Pineda.

En 2021, un buen grupo, más o menos unas 23 mil (personas), se dieron cuenta que las pensiones que se calculaba en el Seguro Social, no tenían nada que ver con las que estaban recibiendo en la AFP, por lo que se organizaron y empezaron a presionar al Gobierno de turno. Producto de la lucha les crearon un decreto, que lo que hace ese decreto, es recalcularle anualmente hasta hacerles llegar su pensión en AFP. “En ese grupo están las famosas pensiones VIP”.

Las pensiones VIP son para “ciudadanos categoría 1, porque son optados grupo A, luego, los del grupo B, son todos aquellos que después del 2001, pudiéndose haber quedado allá, se movieron a las AFPs, de esos todavía hay un buen número que no se han jubilado aun y a esos, igual su cálculo de pensión es con base al salario básico regulador de los últimos 120 meses”, explicó Pineda.

Respecto a los obligados, Pineda sostuvo que existen 2 tipos, los A, que no les quedó de otra más que irse a la AFP, porque no tenían 36 años al 15 de abril del 98, y los obligados B, que son todos aquellos que nunca han cotizado a ninguna institución que no sean las AFPs.

El experto en pensiones señaló que desde el 2006 hasta 2022 se han tomado cerca de $8,000 millones del fondo de pensiones, y desde el 2023 hasta la fecha actual, la deuda ha llegado a $10,012 millones, lo que demuestra un aumento del 228%.

Ante esto, Pineda mencionó que es necesario aumentar la edad para recibir pensiones, pero bajo condiciones, como el de aumento de salarios. También resaltó que son las mujeres las más afectadas por el sistema de pensiones del país, por eso destaca que la Asamblea Legislativa debería tomar cartas en el asunto.

