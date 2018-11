El Presidente de la Asamblea Legislativa, Los vetos y más

Red para un Constitucionalismo Democrático

Norman Quijano, el actual Presidente de la Asamblea Legislativa, ha censurado la conducta del Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén por estar ejerciendo últimamente su derecho al veto muy a menudo, señalando su falta de entendimiento con el “primer órgano del Estado”.

Es bueno recordarle al Dr. Quijano, que Francisco Flores, quien fue su jefe de campaña cuando aspiró a la presidencia de la República, ejerció el derecho al veto en 59 ocasiones en todo su período presidencial. En los primeros 6 meses de su gobierno, vetó 11 proyectos de ley, más que todos los vetos que ejercieron sus predecesores en la presidencia, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol. Por ello a Francisco Flores se ganó el apelativo de “Beto” Flores. Como se puede comprender, las piedras que Quijano tira ahora, caen en tejado propio.

Sobre lo de “primer órgano del Estado”, eso es un grave error. La Red para el Constitucionalismo Democrático escribió sobre ello un artículo en Co Latino. Sería bueno que los políticos estuvieran en un estudio permanente, para no quedar mal cuando emiten opiniones.

Podría también consultar con quien fue su candidato a la Vice Presidencia, quien también se pronunció sobre lo erróneo de esa denominación para la Asamblea Legislativa, qué hasta publicó un artículo en un periódico matutino, adonde él era colaborador. Aprendida la lección, (pan para tu matate) debe proceder a entenderse con el director de Radio Legislativa, para que ya no sigan lanzando ese mensaje de “primer órgano del Estado” que no lo son. Si lo fueran, no podría el Presidente de la República, una sola persona, dejar sin efecto lo decidido por la mayoría parlamentaria.

Es necesario también ilustrarle al Dr. Norman Quijano, que la falta de elección de magistrados para integrar la Sala de lo Constitucional, no es causa para que el Presidente de la República esté ejerciendo el veto. Sus opiniones son precipitadas y no fundadas, porque si extiende su mano a la Constitución que debe tener enfrente en su escritorio, al abrirla y buscar el artículo 137, encontrara que en caso de veto, la Asamblea reconsiderará el proyecto y si lo ratificare por lo menos con dos tercios de votos de los diputados electos, se lo remitirán al Presidente de la República para que lo sancione. Es necesario preguntarle al Presidente de la Asamblea Legislativa ¿los diputados han superado los vetos presidenciales como dice el artículo mencionado? Solamente lo ha sido en un caso.

Luego carecen de razón jurídica constitucional las frases del Dr. Quijano, pues si no se han superado los vetos, no es aplicable el artículo 138 CN, que el presidente debe dirigirse a la Corte Suprema de Justicia, para que en razón del art.174 Cn, la Sala de lo Constitucional resuelva la controversia entre el Presidente de la República y el Órgano Legislativo.

Aparte de lo anterior, señalaremos en este artículo periodístico, que el Presidente de la Asamblea Legislativa propuso una condecoración póstuma para el doctor José Gustavo Guerrero –quien fue presidente de la Corte Internacional de Justicia en La Haya en dos ocasiones- moción acertada y que gozo del apoyo de los diputados de todos los partidos.

Con todo, creemos que el Dr. Quijano no conoce realmente toda la accionar del Dr. Guerrero.

Si el mocionante hubiese sido contemporáneo de Guerrero, lo hubiera atacado, se hubiera expresado en contra de él, aduciendo que la posición de nuestro internacionalista, de oponerse a los intereses de EUA, afectaría las relaciones con nuestro país llevando a retorcer de hambre al pueblo salvadoreño. Decimos lo anterior al observar que Quijano al comentar sobre la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular de China, declaró que al ponerse en peligro las relaciones con EU, “nuestros compatriotas podrán pagar el precio de esa relación, y es el pueblo salvadoreño el que pueda retorcerse de hambre al perder oportunidades de desarrollo”.

Concluimos que falta congruencia, pues si ahora se ataca ejercer una política internacional independiente, es natural que también vale cuando José Gustavo Guerrero se enfrentó en 1928 al Secretario de Estado de EUA Charles Evans Hughes, defendiendo el salvadoreño con toda vehemencia el principio de no intervención (ver Co Latino 29 agosto 2018 “Política Exterior Independiente de El Salvador).

Hemos señalado algunos yerros del Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, señalados respetuosamente. Con ello, le mostramos un camino, para que ejerza su cargo con mayor autoridad, evitando caer en otros.