El papa Francisco critica a los países que generan conflictos bélicos y rechazan recibir a los refugiados

En un videomensaje especial emitido por el Vaticano con motivo de la próxima celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el papa Francisco reprueba a los países que generan las guerras y no quieren hacerse cargo de sus consecuencias. El pontífice critica el mundo actual, enfatizando que «cada día es más elitista y cada día es más cruel con los excluidos», especificando que no solo se refiere a los «migrantes» y que él aboga por «no excluir a nadie».

El papa continúa afirmando que «los países en vías de desarrollo siguen agotando sus mejores recursos naturales y humanos en beneficio de unos pocos mercados privilegiados».

«Las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo; sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no requieren hacerse cargo de los refugiados, no quieren, no aceptan a esos refugiados que dichos conflictos bélicos generan», lamenta el jefe de la Iglesia católica.

A continuación el papa pregunta: «Muchas veces se habla de paz pero se venden armas. ¿Podemos hablar de una hipocresía en este lenguaje?».

«Quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se les deja solo las ‘migajas’ del banquete», agrega.

Al final de su alocución hace hincapié en que «el desarrollo exclusivista hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres», mientras que «el auténtico desarrollo es inclusivo, es uno que pretende incluir a todos los hombres y mujeres del mundo, promoviendo su crecimiento integral y preocupándose también por las generaciones futuras. El verdadero desarrollo es inclusivo y fecundo, lanzado hacia el futuro».

El lema ‘No se trata solo de migrantes’ fue elegido por el papa para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el 29 de septiembre de 2019.